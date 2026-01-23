पुणे

Pune Crime : पुणे पोलिसांची कठोर कारवाई: वानवडीतील गुन्हेगार महेश शिंदेवर एमपीडीए अंतर्गत कारवाई

Wanwadi MPDA action Pune : वानवडी परिसरात दहशत माजवणाऱ्या सराईत गुन्हेगार महेश शिंदे याच्यावर एमपीडीए अंतर्गत कारवाई करून पोलिसांनी त्याची अमरावती कारागृहात रवानगी केली.
Wanwadi MPDA action Pune

Wanwadi MPDA action Pune

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : वानवडी परिसरात दहशत माजविणाऱ्या सराईत गुन्हेगार महेश विकास शिंदे (वय १९, रा. रामटेकडी, हडपसर) याच्याविरोधात वानवडी पोलिसांनी एम.पी.डी.ए. कायद्यान्वये कठोर कारवाई केली. आरोपीची अमरावती मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
police
pune
crime
Arrested
Crime Branch

Related Stories

No stories found.