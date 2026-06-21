पुणे

Police Firing : रामटेकडीत सराईत गुन्हेगाराकडून पोलिसांवर हल्ला; स्वसंरक्षणार्थ एपीआय रायकर यांचा गोळीबार

रामटेकडीतील थरारक घटनेत सराईत गुन्हेगाराचा पोलिसांवर प्राणघातक हल्ला; स्वसंरक्षणार्थ केलेल्या गोळीबारात आरोपी जखमी, साथीदार फरार
The Encounter: Tactical Response and Self-Defense

The Encounter: Tactical Response and Self-Defense

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : वानवडीतील रामटेकडी परिसरात पोलिस पथकावर आरोपींनी दुचाकी अंगावर घालून आणि हत्याराने वार केल्याची थरारक घटना रविवारी (ता. २१) घडली. या हल्ल्यात सहायक पोलिस निरीक्षक गणेश रायकर हे जखमी झाले. रायकर यांनी स्वसंरक्षणार्थ सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हरमधून आरोपीच्या पायाच्या दिशेने गोळीबार केला. त्यात आरोपी करणसिंग रजपूतसिंग दुधानी (वय २९, रा. रामटेकडी, हडपसर) हा जखमी झाला आहे.

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