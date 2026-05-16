वक्फ बोर्डाकडील नोंदणी रद्द करा
धर्मादाय उपयुक्तांचे आदेश ः घनश्याम शेलार यांची माहिती
श्रीगोंदे, ता. १६ : येथील शेख महंमद बाबा दर्गाह ट्रस्ट या न्यासाची वक्फ बोर्डाकडील नोंदणी रद्द करण्याचे आदेश अहिल्यानगर येथील धर्मादाय उपायुक्त नवनाथ जगताप यांनी दिले आहेत. ही नोंदणी रद्द करण्यासाठी दोन महिन्यांच्या आत वक्फ बोर्डाकडे अर्ज करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती घनश्याम शेलार यांनी दिली.
शहरातील संत शेख महंमद महाराज देवस्थान हे सर्वधर्मियांचे श्रद्धास्थान असून, त्याची वक्फ बोर्डाकडील नोंदणी रद्द करण्याच्या मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी घनश्याम शेलार यांनी गेल्यावर्षी अहिल्यानगर येथील धर्मादाय उपायुक्त कार्यालयाकडे अर्ज केला होता. त्यावर अर्जदार व दर्गाह ट्रस्टचे अध्यक्ष अमीन शेख यांच्या दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद करण्यात आला. याबाबत धर्मादाय उपायुक्त नवनाथ जगताप यांनी शनिवार (ता.१५) आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, शेलार यांचा अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात आला आहे. शेख महंमद बाबा दर्गाह ट्रस्ट या न्यासाची वक्फ बोर्डाकडील पोखळीस्त नोंदणी रद्द करण्याबाबतचे आदेश न्यासाच्या विश्वस्तांना दिले आहेत. शिवाय, दोन महिन्यांच्या आतमध्ये वक्फ बोर्डाकडे अर्ज करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी आदेशात म्हटले आहे. न्यासाच्या नावाबाबतचे प्रकरण वरिष्ठ न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्या संदर्भातील अर्जदारांची मागणी तूर्तास अमान्य करण्यात येत असल्याचे या आदेशात म्हटले आहे.
यावेळी गोपाळ मोटे, पोपट खेतमाळीस, चंद्रकांत कटारिया, अनिल औटी, दादा औटी, सुदाम झुंजरूक, अशोक आळेकर, बाळासाहेब दुतारे, नवनाथ दरेकर, सतीश मखरे, सुधीर खेडकर आदी उपस्थित होते. दरम्यान, याबाबत ट्रस्टचे अध्यक्ष अमीन शेख यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
कोट
संत शेख महंमद महाराजांनी भागवत धर्माचा स्वीकार करून त्याचा प्रचार व प्रसार केला. साहित्य रचना केली. हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे राष्ट्रीय प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या या देवस्थानची वक्फ बोर्डाकडील नोंदणी रद्द करण्याचे आदेश झाल्याने भाविकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. या देवस्थानचा सर्वांगीण विकास हेच आमचे ध्येय असून त्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करू.
- घनश्याम शेलार
