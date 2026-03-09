पुणे

Pune News: इराणच्या बंदरांवर कंटेनर अडकले! कृषिमाल निर्यातीवर युद्धाचा मोठा परिणाम; इराणी सफरचंद, किवीच्या दरात वाढ, शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांना फटका..

Agricultural commodity trade impact due to conflict: इराणच्या युद्धामुळे भारतीय कृषिमाल निर्यात ठप्प, शेतकरी-व्यापाऱ्यांना आर्थिक फटका
Conflict Disrupts Trade as Containers Pile Up at Iran’s Ports

Conflict Disrupts Trade as Containers Pile Up at Iran’s Ports

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मार्केट यार्ड : अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचा थेट फटका भारतीय कृषिमाल व्यापाराला बसला आहे. निर्यात-आयात दोन्ही ठप्प झाल्याने शेतकरी, व्यापारी आणि आयातदार चिंतेत सापडले आहेत. विशेषतः इराणमधून येणाऱ्या सफरचंदाच्या आवकेवर परिणाम झाला असून, घाऊक बाजारात त्याच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे.

Loading content, please wait...
Agricultural damage
apple
Export
Agricultural crop
Iran
agricultural center
Port Department

Related Stories

No stories found.