Pune News: इराणच्या बंदरांवर कंटेनर अडकले! कृषिमाल निर्यातीवर युद्धाचा मोठा परिणाम; इराणी सफरचंद, किवीच्या दरात वाढ, शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांना फटका..

मार्केट यार्ड : अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचा थेट फटका भारतीय कृषिमाल व्यापाराला बसला आहे. निर्यात-आयात दोन्ही ठप्प झाल्याने शेतकरी, व्यापारी आणि आयातदार चिंतेत सापडले आहेत. विशेषतः इराणमधून येणाऱ्या सफरचंदाच्या आवकेवर परिणाम झाला असून, घाऊक बाजारात त्याच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे.

युद्धामुळे इराणसह आखाती देशांतील बंदरे आणि बाजारपेठा बंद असल्याने भारतातून जाणारी कृषिमाल निर्यात पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. मुंबईतील न्हावा शेवा अर्थात जवाहरलाल नेहरू बंदरावर केळी, द्राक्षे, कांदा आणि तांदूळ यांचे सुमारे ५०० ते ६०० कंटेनर निर्यातीसाठी अडकून पडले आहेत. तर काही कंटेनर आधीच आखाती समुद्रात पोहोचले असले तरी तेथील बंदरांवर माल उतरविण्यात येत नसल्याने परिस्थिती गंभीर बनली आहे. या कंटेनरमधील मालाला वीज किंवा शीतगृहाची सुविधा उपलब्ध नसल्याने तो खराब होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. यामुळे व्यापारी आणि शेतकऱ्यांना १२५ ते १५० कोटी रुपयांपर्यंत आर्थिक फटका बसल्याचा अंदाज निर्यातदार सत्यजित झेंडे यांनी व्यक्त केला.

इराणच्या बंदरांवर कंटेनर अडकलेयुद्धामुळे आयातीवरही परिणाम झाला आहे. इराणमधून भारतात मोठ्या प्रमाणावर सफरचंद आणि किवी येतात. मात्र सध्या ८०० ते ९०० कंटेनर माल इराणच्या बंदरांवर अडकून पडल्याचा अंदाज आहे. गुरुवारपासून इराणमधून होणारी आवक पूर्णपणे बंद झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर घाऊक बाजारात इराणी सफरचंदाच्या दरात किलोमागे ३० ते ४० रुपयांची वाढ झाली असून, सध्या त्याला १५० ते १६० रुपये प्रतिकिलो भाव मिळत आहे. तसेच १० किलोच्या पेटीत येणाऱ्या किवीचा दर मागील आठवड्यातील १४००-१५०० रुपयांवरून १८००-१९०० रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.

"युद्धजन्य परिस्थितीमुळे व्यापारी आणि शेतकरी दोघांचेही मोठे नुकसान होत आहे. इराण आणि आखाती देशांमधील आयात-निर्यात पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. यामुळे सुमारे १२५ ते १५० कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचा अंदाज आहे."- सत्यजित झेंडे, फळांचे निर्यातदार व आयातदार.

''परदेशातून होणारी आवक थंडावली आहे. तसेच निर्यात ठप्प झाल्यामुळे महाराष्ट्रातील केळी, द्राक्षे आणि कांद्याचा मोठ्या प्रमाणातील साठा देशांतर्गत बाजारपेठेकडे येण्यास सुरुवात झाली आहे. वाढलेल्या आवकेमुळे काही फळांच्या दरात १० ते २० टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली आहे. त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.- डॉ. राजाराम धोंडकर, सचिव, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे