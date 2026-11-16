कोल्हापूरः मांगलेच्या मिथिलेश पाटील यांची गाय, कोथळीच्या अमोल गंगाई यांची म्हैस ‘वारणा श्री’

मांगलेची गाय, कोथळीची म्हैस ‘वारणा श्री’
संघाच्या प्रदर्शनात ३०० हून अधिक जनावरांचा सहभाग
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
वारणानगर, जि. कोल्हापूर : येथे जनावरांच्या प्रदर्शनात आयोजित स्पर्धेत मांगले (ता. शिराळा, जि. सांगली) येथील मिथिलेश पाटील यांची गाय, तर कोथळी (ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर) येथील अमोल गंगाई यांची म्हैस ‘वारणा श्री’ पुरस्काराची मानकरी ठरली.
सहकारमहर्षी तात्यासाहेब कोरे यांच्या ११२ व्या जयंतीनिमित्त वारणा सहकारी दूध संघ आणि तात्यासाहेब कोरे पशुवैद्यकीय महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित जातिवंत जनावरांचे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी झालेल्या स्पर्धेत गंगाई व पाटील यांच्या म्हैस व गायीची निवड करण्यात आले.
विजेत्यांना म्हैस गटात गंगाई यांना २५ हजार रुपये, तर गाय गटात पाटील यांना २१ हजार रुपये रोख व प्रशस्तिपत्र देऊन आमदार डॉ. विनय कोरे यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले. पाटील यांच्या गायीने सलग दुसऱ्या वर्षी हा मान मिळविला. प्रदर्शनात म्हैस गटात मुऱ्हा, मेहसाणा, पंढरपुरी व देशी, तर गाय गटात एच.एफ., जर्सी, खिलार, गीर यांसह विविध देशी जातींच्या ३०० हून अधिक जनावरांनी सहभाग घेतला.
क्रांतिसिंह नाना पाटील पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. विकास वास्कर यांच्या हस्ते प्रदर्शनाचे उद्घाटन झाले. यावेळी संघाचे अध्यक्ष एच.आर. जाधव, उपाध्यक्ष ॲड. एन.आर. पाटील, कार्यकारी संचालक सुधीर कामेरीकर, निवृत्त सहाय्यक आयुक्त डॉ. व्यंकटराव घोरपडे, अधिष्ठाता डॉ. आनंद देशपांडे, डॉ. अविनाश कदम, डॉ. विश्वासराव मोरे उपस्थित होते. सूत्रसंचालन डॉ. जे.बी. पाटील यांनी केले. एच.आर. जाधव यांनी आभार मानले.
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‘‘वारणा दूध संघामार्फत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडविण्याबरोबरच परिसरात जातिवंत जनावरांची पैदास वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. भविष्यात जातिवंत जनावरांच्या खरेदी-विक्रीचे केंद्र वारणा परिसरात निर्माण करण्याचा मानस आहे.’’
- आमदार डॉ. विनय कोरे
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वारणानगर, जि. कोल्हापूरः जातिवंत जनावरांच्या प्रदर्शनात मिथिलेश पाटील, व अनोल गंगाई या विजेत्यांना पुरस्कार वितरण करताना विनय कोरे. समवेत एच. आर. जाधव, एन. आर. पाटील, सुधीर कामेरीकर आदी मान्यवर.
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