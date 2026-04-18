Pune News: पुण्यात १३ प्रभाग समित्या बिनविरोध; दोन जागांसाठी भाजप-राष्ट्रवादी विरुद्ध काँग्रेस सामना रंगणार

पुणे: महापालिकेच्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या प्रभाग समिती अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजपचे १२ आणि कॉँग्रेसचा एक, असे १३ उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. उर्वरित दोन जागांवर भाजप-राष्ट्रवादी विरुद्ध काँग्रेस असा सामना रंगणार असून, ही निवडणूक मंगळवारी (ता. २१) होणार आहे. या निवडणुकीसाठी आज अर्ज दाखल झाले..महापालिकेत भाजपचे ११९, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे २७, काँग्रेसचे १५, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष तीन, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष एक, असे पक्षीय बलाबल आहे. यामध्ये भाजपचे नगरसेवक सर्वाधिक असल्याने १५ पैकी १४ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये भाजपचा अध्यक्ष होणार हे स्पष्ट होते. राष्ट्रवादीला येरवडा वडगाव शेरी क्षेत्रीय कार्यालयात संधी होती. पण, त्याची हद्द बदलल्याने तेथेही भाजपचा अध्यक्ष होणार होता..यावरून भाजप आणि राष्ट्रवादीमध्ये मतभेद निर्माण झाले होते. राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्याचे पडसाद उमटल्याने भाजपच्या कोअर समितीची बैठक गुरुवारी रात्री झाली. त्यामध्ये राष्ट्रवादीसाठी ढोले पाटील क्षेत्रीय कार्यालय सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत भाजपचे चार, काँग्रेसचे तीन आणि राष्ट्रवादीचा एक नगरसेवक आहे. भाजपने राष्ट्रवादीला ढोले पाटील क्षेत्रीय कार्यालय सोडले असले, तरी तेथे राष्ट्रवादी अल्पमतात असल्याने दगाफटका होऊ शकतो..काँग्रेसचे तीन ठिकाणी अर्जवानवडी-रामटेकडी क्षेत्रीय कार्यालयात काँग्रेसचे उमेदवार साहिल केदरी हे बिनविरोध विजयी होणार आहेत. त्यामुळे या एकमेव जागेवर अर्ज दाखल केला जाईल, असे वाटत होते. मात्र, काँग्रेसने येरवडा-वडगाव शेरी येथे विशाल मलके आणि ढोले पाटील रस्ता येथे वैशाली भालेराव यांचा अर्ज दाखल करून भाजप आणि राष्ट्रवादी पुढे आव्हान निर्माण केले आहे..बिनविरोध निवडून आलेले अध्यक्षभाजप: अनिल सातव (नगर रस्ता-वाघोली), अमृता म्हेत्रे (शिवाजीनगर-घोले रस्ता), रोहिणी चिमटे (औंध-बाणेर), वासंती जाधव (कोथरूड-बावधन), मंजुश्री खर्डेकर (वारजे-कर्वेनगर), सचिन मोरे (सिंहगड रस्ता), प्रतिभा चोरगे (धनकवडी-कात्रज-आंबेगाव), रंजना टिळेकर (कोंढवा-उंड्री), प्रशांत तुपे (हडपसर-मांजरी), मनीषा चोरबेले (बिबवेवाडी), उज्ज्वला यादव (कसबा पेठ), राघवेंद्र मानकर (विश्रामबाग वाडा),काँग्रेस: साहिल केदारी (वानवडी-रामटेकडी)..