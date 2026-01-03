Pune Crime : वारजे हादरले! मुलीच्या आजारपणाच्या नैराश्यातून आईचे टोकाचे पाऊल; चिमुरडीसह जीवन संपवले

पुणे : अस्थिविकार असलेल्या दोन वर्षाच्या मुलीचा दोरीने गळा आवळून खून करत आर्इने गळफास घेत आत्महत्या केली. वारजेमधील गोकुळनगरमध्ये शुक्रवारी (ता. २) दुपारी हा प्रकार घडला..शारवी आदिनाथ देवडकर (वय २) आणि तिची आई छाया (वय २८) अशी मृत्युमुखी पडलेल्यांची नावे आहे. याबाबत आदिनाथ संताराम देवडकर (वय ३०, रा. कारगिल फार्म हाऊसजवळ, गोकुळनगर पठार, वारजे माळवाडी) यांनी वारजे माळवाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, पत्नी छाया देवडकर मुलीचा खून केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Jayasingpur Crime : जयसिंगपूर हादरलं! मुलाच्या वाढदिवसाची पार्टी पित्यासाठी ठरली अखेरची; पार्टीत दगडाने ठेचून मित्रांकडून खून.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आदिनाथ देवडकर हे पत्नी छाया आणि मुलगी शारवी असे गोकुळनगर पठार परिसरात राहायला आहेत. शारवीला अस्थिविकार असल्याचे निदान झाले होते. त्याबाबत उपचार सुरू होते. मुलीला झालेल्या या आजारामुळे छाया नैराश्यात होत्या. शुक्रवारी (ता.२ ) आदिनाथ कामानिमित्त बाहेर पडले होते. दुपारी दीडच्या सुमारास ते कामावरून घरी आले. त्यावेळी शारवी त्यांना घरातील पाळण्यात निपचित पडलेली दिसली. तिचे हात पाय चिकटपट्टीने बांधण्यात आलेले होते. तसेच पत्नी छायाने गळफास घेतल्याचे त्यांनी पाहिले. त्यामुळे घाबरलेल्या आदिनाथ याने पोलिसांकडे धाव घेतली. या घटनेची माहिती मिळताच सहायक पोलिस आयुक्त जानवे, पोलीस निरीक्षक धेंडे यांनी घटनास्थळी भेट दिली..पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. दोघींना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र उपचारांपूर्वीच दोघींचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. शारवीचा गळा आवळून खून करण्यात आल्याचे प्राथमिक तपासणीत उघडकीस आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.