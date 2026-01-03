पुणे

Pune Crime : वारजे हादरले! मुलीच्या आजारपणाच्या नैराश्यातून आईचे टोकाचे पाऊल; चिमुरडीसह जीवन संपवले

Crime News : मुलीच्या आजारपणामुळे आलेल्या नैराश्यातून पुण्यात आईने दोन वर्षांच्या चिमुरडीचा खून करून स्वतः आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : अस्थिविकार असलेल्या दोन वर्षाच्या मुलीचा दोरीने गळा आवळून खून करत आर्इने गळफास घेत आत्महत्या केली. वारजेमधील गोकुळनगरमध्ये शुक्रवारी (ता. २) दुपारी हा प्रकार घडला.

