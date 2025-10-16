Pune News: भर रस्त्यात कंटेनर लावून थाटला ‘संसार’; वारज्यातील डीपी रस्त्यावरील प्रकार, पोलिसांना कारवाईचा विसर

वारजे : हरिभाऊ चौधरी उड्डाणपुलासमोरील मुख्य डीपी रस्त्यावर गेल्या महिनाभरापासून ठेकेदाराने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी तात्पुरता ‘संसार’ थाटला आहे. यामुळे वाहतुकीला अडथळा होत असून, महापालिका आणि वारजे वाहतूक विभागाचे या गंभीर समस्येकडे दुर्लक्ष होत आहे..परिसरातील रस्त्यावर ठेकेदाराचा कंटेनर, पाण्याचा टँकर आणि काम करण्याची मशिन उभी केलेली आहे. विशेष म्हणजे कर्मचाऱ्यांनी कंटेनरलाच स्वयंपाकाची जागा आणि घराचे स्वरूप दिले आहे. याच कंटेनरमध्ये स्वयंपाक केला जातो. शेजारीच असलेल्या पाण्याच्या टँकरमधून पाणी वापरले जाते आणि टँकरच्या खाली रस्त्यावरच कर्मचारी अंघोळ करतात. रस्ता अडवून चाललेला हा ‘संसार’ नागरिकांसाठी गैरसोयीचा ठरत आहे..सकाळी अनेक नागरिक या रस्त्यावर फिरायला येतात. त्यांना येथील कर्मचारी उघड्यावर अंघोळ करताना आणि रस्त्यावर स्वयंपाक करताना दिसतात. या रस्त्यावरील अतिक्रमणासंदर्भात वारजे वाहतूक विभागाने संबंधित कर्मचाऱ्यांना सूचना दिली होती, मात्र त्यानंतरही हा ‘संसार’ हटविण्यात आलेला नाही. म्हणजेच वाहतूक विभागाच्या इशाऱ्यालाही ठेकेदार जुमानत नसल्याचे यावरून सिद्ध होत आहे..नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर परिसरातील एक ज्येष्ठ नागरिक यांनी सांगितले की, ‘रस्त्यावर अवैधरीत्या थाटलेल्या या ‘संसारा’मुळे नागरिकांची होणारी गैरसोय आणि वाहतुकीचा धोका लक्षात घेऊन महापालिका आणि वारजे वाहतूक विभागाने तत्काळ कारवाई करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, भविष्यात मोठा अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.’.केवळ उडवाउडवीची उत्तरेया कर्मचाऱ्यांची चौकशी केली असता, त्यांनी सांगितले की, ‘सध्या काम नसल्याने आम्ही कंटेनरमध्ये स्वयंपाक करत आहोत. थोड्याच दिवसांत पनवेलला जाण्याची शक्यता आहे.’ यासंदर्भात ठेकेदार नीलेश घारे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सांगितले, ‘हे सर्व साहित्य चार-पाच दिवसांत नाशिकला जाणार आहे. तसेच, हे सर्व काम दीक्षित नावाचा सहकारी पाहतो. ‘दीक्षित यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.’.Heavy Vehicles: बेलगाम जड वाहने अन् प्रशासकीय नाकर्तेपणाचे बळी! हिंजवडीत आतापर्यंत चार जणांचा मृत्यू.या कर्मचाऱ्यांना थोड्या दिवसांपूर्वी ताकीद दिली होती. मात्र, आता त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करून तेथील वाहने हटविली जातील.- चांगदेव सजगणे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक, वारजे वाहतूक विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.