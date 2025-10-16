पुणे

Pune News: भर रस्त्यात कंटेनर लावून थाटला ‘संसार’; वारज्यातील डीपी रस्त्यावरील प्रकार, पोलिसांना कारवाईचा विसर

Warje DP Road Blocked by Contractor Container: वारजे डीपी रस्त्यावर ठेकेदाराने ठेवलेला कंटेनर नागरिकांना वाहतुकीत अडथळा निर्माण करत आहे. महापालिका आणि वाहतूक विभागाच्या निष्क्रियतेमुळे अपघात आणि नागरिकांची गैरसोय वाढली आहे.
वारजे : हरिभाऊ चौधरी उड्डाणपुलासमोरील मुख्य डीपी रस्त्यावर गेल्या महिनाभरापासून ठेकेदाराने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी तात्पुरता ‘संसार’ थाटला आहे. यामुळे वाहतुकीला अडथळा होत असून, महापालिका आणि वारजे वाहतूक विभागाचे या गंभीर समस्येकडे दुर्लक्ष होत आहे.

