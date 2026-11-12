Warje Flyover Accident : वारजे महामार्गावर अपघात; वाहनाच्या धडकेत ५१ वर्षीय दुचाकीस्वाराचा मृत्यू

पुणे : वारजे उड्डाणपुलावरून चांदणी चौकाकडे जाणाऱ्या सेवा रस्त्यावर वाहनाने दिलेल्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला. हा अपघात १० नोव्हेंबर रोजी दुपारी हॉटेल शिवार्षसमोरील महामार्गावर घडला..बसप्पा निवृत्ती बंडगर (वय ५१, रा. आंबेगाव बुद्रूक) असे मृत्युमुखी पडलेल्या दुचाकीस्वाराचे नाव आहे. याबाबत सारंग चंद्रकांत खुटाळे (वय २५, रा. महर्षीनगर) यांनी वारजे माळवाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..फिर्यादीचे मामा बसप्पा बंडगर हे दुचाकीवरून जात असताना पाठीमागून आलेल्या वाहनचालकाने भरधाव वेगात त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या अपघातात गंभीर जखमी झाल्याने बंडगर यांचा मृत्यू झाला. अपघातानंतर चालक पसार झाला. पोलिस उपनिरीक्षक शंकर पाटील पुढील तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.