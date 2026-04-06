Pune News: दोन महिन्यांपासून सेवा रस्ता ‘खड्ड्यात’; वारजेमध्ये संथ गतीने सुरू असलेल्या कामामुळे नागरिक त्रस्त

वारजे: वारजे परिसरातील कावेरी हॉटेल ते चर्चदरम्यान असलेल्या सेवारस्त्याचे काम महापालिकेकडून अत्यंत संथगतीने सुरू असल्याने स्थानिक व्यापारी आणि नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. रस्ता रुंदीकरणासाठी पावसाळी पाण्याची वाहिनी स्थलांतरित करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे, मात्र दोन महिने उलटूनही हे काम पूर्ण न झाल्याने परिसरातील नागरिक त्रस्त आहेत. .महापालिकेने पावसाळी वाहिनीसाठी रस्त्याच्या कडेला मोठी खोदाई केली आहे. मात्र, आजही हे काम अर्धवट अवस्थेत असून, रस्त्याच्या कडेला मोठे खड्डेमय चर उघडेच आहेत. या खोल खड्ड्यांमुळे आणि मातीच्या ढिगाऱ्यांमुळे स्नेहा प्लाझा, रेऊ रेसिडेन्सी आणि स्नेहा क्लासिक यांसारख्या सोसायट्यांमध्ये वाहने नेणे कठीण झाले आहे..विशेषतः येथील गॅरेज आणि दुकानांसमोरच खोदाई झाल्याने ग्राहकांना दुकानांपर्यंत पोहोचणे अशक्य झाले असून, व्यापाऱ्यांचे रोजचे आर्थिक व्यवहार पूर्णपणे ठप्प झाले आहेत..गुरुवारी झालेल्या पावसामुळे या उघड्या खड्ड्यांत मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले होते. काही ठिकाणी तर माणूस बुडेल इतके पाणी साचल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. या मार्गावरून दररोज हजारो वाहनचालक आणि पादचारी प्रवास करतात. उघड्या खंदकांमुळे भविष्यात मोठी जीवितहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..प्रशासनाचे दुर्लक्षपंधरा दिवसांत काम पूर्ण करण्याचे आश्वासन देऊन दोन महिने झाले, तरी परिस्थिती 'जैसे थे' आहे. गॅरेजमध्ये गाड्या येत नसल्याने दोन महिन्यांचे भाडे भरायचे कुठून, असा संतप्त सवाल व्यावसायिक विचारत आहेत. यासंदर्भात महापालिकेचे कनिष्ठ अभियंता पीयूष बोंडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, प्रतिसाद मिळाला नाही.