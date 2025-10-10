Pune Traffic: वारजे परिसरात सेवा रस्त्यावर धोकादायक खड्डा; वर्दळीच्या मार्गावर अपघाताचा धोका, अनर्थ घडण्यापूर्वी दुरुस्तीची मागणी

कर्वेनगर : वारजे परिसरातील डुक्कर खिंड येथून वारजे आणि पुढे मुख्य शहराकडे जाणाऱ्या सेवा मार्गावर रस्त्याच्या मधोमध मोठा खड्डा पडला आहे. उपनगराशी मुख्य शहराला जोडणारा हा कायम वर्दळीचा मार्ग आहे. या खड्ड्यामुळे अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे..नागरिक नितीन उरीट म्हणाले की, ‘महापालिकेकडून मार्गावरील जलवाहिनीच्या दुरुस्तीचे काम नुकतेच करण्यात आले आहे. त्यासाठी खोदण्यात आलेला हा खड्डा काम पूर्ण झाल्यानंतर योग्य प्रकारे भरण्यात आलेला नाही. केवळ मुरूम टाकून त्यावर डांबर टाकले आहे. परिणामी, पाऊस आणि मार्गावरील वाहतूक यामुळे रस्ता खचून मोठा खड्डा निर्माण झाला आहे. निकृष्ट दर्जाचे काम झाल्याने प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या करदात्याच्या पैशाचा हा अपव्यय आहे..महापालिकेकडून या ठिकाणी केवळ बॅरिकेड लावून आणि झाडांच्या फांद्या टाकून तात्पुरती सुरक्षा व्यवस्था केली आहे. मात्र, ही वरवरची उपाययोजना पुरेशी नाही, कारण या मार्गावर रोज हजारो नागरिक प्रवास करतात. विशेषतः सकाळी आणि सायंकाळी कामावर जाण्याच्या आणि येण्याच्या वेळी वाहतुकीचा ताण असतो. अशा वेळी अपघात होण्याचा धोका आहे..Warje Traffic Jam : वारज्यातील वाहतूक कोंडीतून धडा घ्या, महापालिका उदासीन; रस्त्यांची कामे अपूर्ण, उपाययोजना गरजेच्या.वारजे परिसरातील सेवा मार्गाच्या मधोमध पडलेल्या खड्ड्याबाबत मुख्य पथविभागाने महामार्ग प्राधिकरणास हा रस्ता दुरुस्त करण्यासाठी कळविले आहे. त्यांची पाहणी झाली असून, खड्डे बुजविण्याचे काम तातडीने हाती घेण्यात आले आहे. लवकरच खड्डा बुजवून रस्ता पूर्ववत करण्यात येईल.- सोमनाथ आढाव, सहाय्यक आयुक्त, वारजे-कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.