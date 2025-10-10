पुणे

Pune Traffic: वारजे परिसरात सेवा रस्त्यावर धोकादायक खड्डा; वर्दळीच्या मार्गावर अपघाताचा धोका, अनर्थ घडण्यापूर्वी दुरुस्तीची मागणी

Pune News: वारजे परिसरातील सेवा मार्गावर दुरुस्ती अपुरी झाल्याने मोठा खड्डा निर्माण झाला असून अपघाताची भीती वाढली आहे. नागरिक तातडीने कायमस्वरूपी दुरुस्तीची मागणी करत आहेत.
Pune Traffic

Pune Traffic

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कर्वेनगर : वारजे परिसरातील डुक्कर खिंड येथून वारजे आणि पुढे मुख्य शहराकडे जाणाऱ्या सेवा मार्गावर रस्त्याच्या मधोमध मोठा खड्डा पडला आहे. उपनगराशी मुख्य शहराला जोडणारा हा कायम वर्दळीचा मार्ग आहे. या खड्ड्यामुळे अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे.

Loading content, please wait...
pune
Warje
road accident
Traffic
pune traffic

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com