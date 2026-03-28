Pune News: वारज्यातील सेवा रस्ते बेकायदा ‘पार्किंग झोन’; ‘नो पार्किंग’च्या फलकांकडे वाहनचालकांचे दुर्लक्ष; कठोर कारवाई गरजेची

वारजे: वारजे माळवाडी परिसरातील महामार्गालगतचे सेवा रस्ते सध्या वाहतुकीसाठी आहेत की पार्किंगसाठी, असा प्रश्न स्थानिक नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. या रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात दुचाकी आणि चारचाकी वाहने अनधिकृतपणे उभी केली जात असल्याने अनेक ठिकाणी संपूर्ण रस्ताच व्यापला जात आहे. त्यामुळे वाहतूक पोलिस प्रशासनाने या अधिकृत पार्किंगवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. .वारजे माळवाडी पोलिस ठाण्याकडे जाणाऱ्या सेवा रस्त्यावर दररोज सकाळी सहा वाजल्यापासूनच वाहनांची गर्दी सुरू होते. पूर्वी या ठिकाणी मोजकीच वाहने असायची; मात्र आता एकाच रांगेत ६० ते ७० दुचाकी उभ्या केल्या जातात. यामुळे रस्त्यालगत कचरा साचून राहतो आणि सफाई कर्मचाऱ्यांना स्वच्छता करण्यात अडचणी येतात. स्वीट कॉर्नर ते सुवर्णा हॉटेल या सुमारे १५० मीटर अंतराच्या रस्त्यावर दोन्ही बाजूंनी वाहनांचे पार्किंग केलेले असते..येथे एका बाजूला दुचाकी तर दुसऱ्या बाजूला चारचाकी वाहने उभी असल्याने या रस्त्यावरून वाहन चालवताना चालकांना मोठी कसरत करावी लागते.माई मंगेशकर रुग्णालयासमोरही परिस्थिती गंभीर आहे. रुग्णालयात रुग्णांना भेटण्यासाठी येणारे नातेवाईक आणि नागरिक आपली वाहने रस्त्यावरच पार्क करतात..रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी पार्किंग झाल्याने वाहतुकीसाठी जागाच उरत नाही. तसेच अतुलनगर सोसायटीसमोरील १५० ते २०० मीटर लांबीच्या सेवा रस्त्यावरही अनधिकृत पार्किंगचे प्रमाण जास्त आहे. या परिसरात 'नो पार्किंग'चे फलक असतानाही वाहनचालकांकडून त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. वारजे वाहतूक विभागाकडे वारंवार तक्रारी करूनही केवळ तात्पुरती कारवाई होते आणि पुन्हा काही दिवसांनी स्थिती पूर्ववत होत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत.."या बेकायदा पार्किंवर जर वेळेत कठोर कारवाई झाली नाही, तर भविष्यात वारजे परिसरातील सर्व सेवा रस्ते हे कायमस्वरूपी पार्किंग झोन बनतील आणि नागरिकांना वाहने चालविण्यासाठी जागाही शिल्लक राहणार नाही. त्यामुळे वारजे वाहतूक विभागाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देत कठोर पावले उचलावीत."- सुनील देशमुख, स्थानिक नागरिक"अशा प्रकारे अनधिकृत पार्किंग करणाऱ्या वाहनांवर वारजे वाहतूक विभाग कठोर कारवाई करेल. नागरिकांनी आपली वाहने रस्त्यावर लावू नयेत."- चांगदेव सजगणे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, वारजे वाहतूक विभाग.