Warje Traffic: कोंडीतून परीक्षा केंद्राकडे जीवघेणी वाटचाल; विद्यार्थ्यांसह नागरिकांची गैरसोय, पालिका, वाहतूक पोलिसांचे दुर्लक्ष

शिवणे : सध्या दहावी व बारावीच्या बोर्ड परीक्षा सुरू आहेत. दहावीच्या इंग्रजी माध्यमाच्या परीक्षेच्या पहिल्याच दिवशी वारजे परिसरातील गणपती माथा चौक ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक यादरम्यान सकाळी साडेनऊ वाजता वाहतूक कोंडी झाली होती..या कोंडीमुळे विद्यार्थ्यांसह नागरिकांची गैरसोय होत आहे. परीक्षा कालावधीत तरी महापालिका व वाहतूक पोलिसांनी रस्त्यातील अतिक्रमणे व अडथळ्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे पालकांनी नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर सांगितले..SSC Board Exam: विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची पहिली मोठी परीक्षा; दहावीच्या परीक्षेला आजपासून सुरुवात, उत्साहाचे वातावरण.गणपती माथा वांजळे बसस्थानकावर 'पीएमपीएमएल' बसेसची दुहेरी पार्किंग केली होती. रस्त्याच्या विरुद्ध बाजूला सिमेंटची जलवाहिनी असलेला मोठा ट्रक उभा होता. न्यूअहिरे गावाच्या चौकात बस वळत होत्या. उत्तमनगरहून वारज्याकडे येणारी वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या..गणपती माथा येथे दररोज सुमारे २२५ बसेसचा शेवटचा थांबा असल्याने येथे बसेस रस्त्यावर वळतात. अनेकवेळा ८-१० बसेस एकाचवेळी रस्त्यावर पार्किंग होतात. काही बसेस दुहेरी पार्किंगमध्ये उभ्या राहत असल्याने येथे दिवसभर वाहतूक कोंडी असते. बस रस्त्यात उभी असल्याने वाहतूक कोंडी होत असल्याचे बसस्थानकाबाहेर 'पीएमपीएमएल'च्या अधिकाऱ्यांना सांगितले असता, त्यांनी 'बसेसची संख्या वाढल्याचे उत्तर दिले'..गणपती माथ्यापासून पुढे वाहने उभी होती. जलवाहिनी टाकण्यासाठी रस्ता खोदला होता. तेथे काँक्रीट केल्याने उंचवटे निर्माण झाले. रस्ता अरुंद झाल्यामुळे वाहतूक कोंडी होऊन वाहनांचा वेग कमी होत आहे..SSC-HSC Exam: परीक्षार्थींसाठी पोलिस सज्ज! वाहतूक कोंडीमुळे विद्यार्थ्यांसाठी ५४ रायडर्स तैनात.वारजे बस थांब्याजवळ चार-पाच रिक्षांची रांग लागली होती. बसची वाट पाहणाऱ्या प्रवाशांनी पुढे येऊन उभे राहिल्याने गर्दी वाढली आणि एक संपूर्ण लेन अडथळ्यात होता. महामार्ग चौकातील अक्षय पॅलेस इमारतीसमोर खाजगी वाहने व रिक्षा थांबल्या होत्या. कर्वेनगरच्या दिशेने जाणारी सुमारे दीड लेन बंद झाली होती. पादचारी मार्ग स्पष्ट न दिसल्याने नागरिक रस्ताच वापरत होते.महापालिका व वाहतूक पोलिसांनी समन्वयाने रस्त्यावरील अतिक्रमणे व अडथळ्यांवर तात्काळ कारवाई करावी. सिग्नल सुटल्यानंतर वाहनांचा वेग मंदावू नये, याची दक्षता घ्यावी. किमान दहावी- बारावीच्या परीक्षा कालावधीत तरी विद्यार्थ्यांना वाहतूक कोंडीचा त्रास होणार नाही, याची विशेष काळजी घ्यावी..बसेस उभ्या करताना वाहतुकीला कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या स्पष्ट सूचना वांजळे बसस्थानक येथील 'पीएमपीएमएल' अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिल्या आहेत. तसेच परीक्षाकाळात विद्यार्थ्यांना व नागरिकांना वाहतुकीची गैरसोय होऊ नये, यासाठी त्या ठिकाणी दोन वाहतूक पोलिसांची विशेष व्यवस्था केली आहे.- माधवी शेवाळे, फौजदार वारजे वाहतूक पोलीस विभाग परीक्षेच्या काळात वाहतूक कोंडी होत असलेल्या ठिकाणांची संबंधित विभागांच्या संयुक्त पथकाद्वारे पाहणी करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने परिस्थितीचा आढावा घेऊन वाहतूक कोंडी कायमस्वरूपी टाळण्यासाठी तातडीच्या ठोस व प्रभावी उपाययोजना राबवण्यात येतील.- अस्मिता तांबे धुमाळ, साहाय्यक क्षेत्रीय आयुक्त वारजे कर्वेनगर.