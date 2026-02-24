पुणे

Warje Traffic: कोंडीतून परीक्षा केंद्राकडे जीवघेणी वाटचाल; विद्यार्थ्यांसह नागरिकांची गैरसोय, पालिका, वाहतूक पोलिसांचे दुर्लक्ष

Board Exam: वारजे परिसरातील वाहतूक कोंडीने दहावी व बारावीच्या बोर्ड परीक्षा काल विद्यार्थ्यांसह नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली आहे. बसस्थानकाजवळ दुहेरी पार्किंग, उभे ट्रक व जलवाहिनीचे काम रस्त्यावरील वाहतुकीला अडथळा निर्माण करीत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
शिवणे : सध्या दहावी व बारावीच्या बोर्ड परीक्षा सुरू आहेत. दहावीच्या इंग्रजी माध्यमाच्या परीक्षेच्या पहिल्याच दिवशी वारजे परिसरातील गणपती माथा चौक ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक यादरम्यान सकाळी साडेनऊ वाजता वाहतूक कोंडी झाली होती.

