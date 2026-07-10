Ashadhi Wari : पुण्यात पाण्याविना वारकऱ्यांचे हाल! वारकऱ्यांना पाणी कमी पडू देणार नाही पुणे महापालिकेने केली होती वाल्गना

पुणे - लाखो वारकरी पुण्यात मुक्कामी आलेले असताना आज वारकऱ्यांना पाणी कमी पडू देणार नाही अशी वाल्गना पुणे महापालिकेने केली होती. प्रत्यक्षात आज सकाळपासून, नाना पेठ, भवानी पेठ, गुरूवार पेठ आदी भागातील वारकऱ्यांना पाणी टंचाईला समोरे जावे लागले. जलवाहिनी हवा अडकून राहिल्याने पाणी पुरवठा विस्कळीत झाला असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. .पावसाने ओढ दिल्याने खडकवासला धरण प्रकल्पातील पाणी पातळी झपाट्याने खाली जात असल्याने महापलिकेने शहरात पाणी कपात सुरु केली होती. पण आषाढी वारीनिमित्त लाखो वारकरी पुण्यात येणार असल्याने शहरातील पाणी कपात मागे घेण्यात आली आहे. त्यामुळे वारकऱ्यांना पाणी मिळाले अशी अपेक्षा होती.गुरूवारी रात्री संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज यांच्या पालख्या पुण्यात विसावल्या आहेत. त्याच सोबत लाखो वारकरीही शहराच्या विविध भागात मुक्कामासाठी थांबले आहेत आज (ता. १०) सकाळी वारकरी अंघोळ, कपडे धुवणे आदी कारणासाठी गेले असता त्यांना शाळा, मंगलकार्यालये, महापालिकेने तयार केलेले पानवठे येथे पाणीच नसल्याचे समोर आले..काही ठिकाणी पाणी असले तरी त्याला दाब नसल्यान अतिशय लहान धार होती. त्यामुळे वारकऱ्यांनी स्थानिक कार्यकर्त्यांना फोन करून पाणी नसल्याची तक्रार केली. त्यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण काही अधिकाऱ्यांनी सकाळी सकाळी फोन उचलले नाहीत. काही वेळांनी अधिकाऱ्यांनी फोन उचलून पाणी पुरवठा सुरळीत असल्याचा दावा केला. पण कार्यकर्त्यांनी त्यांचा संताप व्यक्त केल्यानंतर पाणी पुरवठा विस्कळीत का झाला याचा शोध घेण्यास सुरुवात केली..ऋषिकेश बालगुडे म्हणाले, ‘सकाळपासून गुरुवार पेठ व परिसरातील भागांमध्ये पाणी नाही. जेथे पाणी येत आहे. तेथे दाब खूप कमी आहे. शहरात वारकरी मुक्कामी असताना पाणी पुरवठा विभागाचे नियजोन बिघडले आहे. त्याचा त्रास वारकऱ्यांना झाला.’चेतन अगरवाल म्हणाले,‘‘सकाळी साडेआठपासून पाणी नसल्याने महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना अनेकदा फोन केले, पण माझेच फोन अधिकाऱ्यांनी घेले नाहीत. पाणी पुरवठ्याचे नियोजन बिघडले आहे..‘शहरातील पाणी पुरवठा सुरळीत आहे. काही शाळांमधील पाण्याच्या टाकातील पाणी संपल्याने समस्या निर्माण झाली. काही ठिकाणी जलवाहिती हवा पकडल्याने पाणी कमी दाबाने आले. पर्यायी व्यवस्था म्हणून लगेच टँकरची व्यवस्था करण्यात आली आहे.’- नंदकिशोर जगताप, प्रमुख, पाणी पुरवठा विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.