Narayangaon News : वारूळवाडी वनक्षेत्राला आग; वेळीच नियंत्रणामुळे मोठी दुर्घटना टळली!

Warulwadi Forest Fire : वारूळवाडी येथील गणपीर बाबा डोंगर परिसरातील वनक्षेत्रात लागलेली आग वेळीच नियंत्रणात आणण्यात आली. कृषी प्रदर्शनाच्या जवळ असलेली ही आग आटोक्यात आल्याने मोठी दुर्घटना टळली.
Forest Fire Breaks Out in Warulwadi Hills

रवींद्र पाटे
नारायणगाव : वारूळवाडी येथील गणपीर बाबा डोंगर परिसरातील वनक्षेत्रातील गवतालाआज दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास आग लागली. आगीमुळे वन क्षेत्रातील सुमारे 100 झाडे जळून वनसंपदेचे मोठे नुकसान झाले.कृषी विज्ञान केंद्राचे कर्मचारी,वन कर्मचारी,नारायणगाव पोलीस व आपाद मित्र यांनी ब्लोअर पंपाने पाण्याचा फवारा मारून आग विझवण्यात यश मिळवले.

