Narayangaon News : वारूळवाडी वनक्षेत्राला आग; वेळीच नियंत्रणामुळे मोठी दुर्घटना टळली!

नारायणगाव : वारूळवाडी येथील गणपीर बाबा डोंगर परिसरातील वनक्षेत्रातील गवतालाआज दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास आग लागली. आगीमुळे वन क्षेत्रातील सुमारे 100 झाडे जळून वनसंपदेचे मोठे नुकसान झाले.कृषी विज्ञान केंद्राचे कर्मचारी,वन कर्मचारी,नारायणगाव पोलीस व आपाद मित्र यांनी ब्लोअर पंपाने पाण्याचा फवारा मारून आग विझवण्यात यश मिळवले..कृषी विज्ञान केंद्राच्या वतीने आयोजित केलेल्याकृषी प्रदर्शनाच्या कापडी सभा मंडपाच्या जवळच आग लागली होती. मात्र वेळीच आग विझवल्याने मोठे नुकसान टळले.वीज वाहक तारांच्या घर्षणामुळे आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. कृषी विज्ञान केंद्राच्या मागील बाजूस गणपीर बाबा डोंगर आहे. या परिसरात वन विभाग व नारायणगाव वारूळवाडी ग्रामपंचायत यांच्या वतीने मोठ्या प्रमाणात वृक्ष रोपण करून परिसर हिरवा गार केला आहे. आज दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास आग लागली. परिसरात वाळलेले गवत असल्यामुळे आग भडकली..Thane Fire News: नववर्षाची सुरुवात आगीच्या घटनांनी; परिसरात धुराचे मोठे लोट; नागरिकांमध्ये खळबळ .प्रदर्शन स्थळी उपस्थित असलेले पोलीस उपनिरीक्षक जगदेव पाटील, हवालदार मंगेश लोखंडे,सोमनाथ डोके, शिक्षक आशिष कोल्हे, टीलेश जाधव,मास्टर ट्रेन सुशांत भुजबळ, रेस्क्यू टीमचे आदित्य डेरे, खंडू भुजबळ, शंतनू डेरे,स्वप्निल पाटे, विश्वास शिंदे, दत्ता जाधव,शिवाजी काळे, गणपत काळे तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी कृषी विज्ञान केंद्रातील ब्लोअर पंपाच्या सहाय्याने पाणी मारून आग विझवली. वेळीच आग आटोक्यात आणल्यामुळे कृषी प्रदर्शनाच्या कृषी प्रक्षेत्रात आग लागण्याचा धोका टाळला.