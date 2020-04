पुण्यात हॉटस्पॉट भागात आता मिळणार 'ही' सुविधा; वाचा नक्की आहे तरी काय?

येरवडा : कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळणाऱ्या पोलिसांनी आता मात्र ‘कोरोना’रूपी राक्षसाचा नायनाट करण्यासाठी चांगलीच कंबर कसली आहे. येरवडा पोलिसांनी लक्ष्मीनगर येथे कोरोना संसर्गाचा हॉटस्पॉट असलेल्या सेवक चौकात रहिवाशांना हात धुण्यासाठी चक्क ‘हॅण्ड सॅनिटायझर’ची व्यवस्था केली आहे. लाॅकडाउनच्या काळात नागरिकांनी सकाळी मॉर्निंग वॉकला जाण्यासाठी प्रतिबंध करण्यासाठी पोलिसांचे ‘गुडमॉर्निंग पथक, विनाकारण रस्त्यावर दुचाकी घेऊन फिरणाऱ्यांना अटकाव करण्यासाठी त्यांची दुचाकी ताब्यात घेणे, गंमत म्हणून पायी फेरफटका मारणाऱ्यांना दंडुक्याचा प्रसाद, तर काहींना चौकात भर उन्हात बसण्याची शिक्षा देण्याचे काम पोलिस करीत आहेत. मात्र केवळ कायदा आणि सुव्यवस्था बघणारे पोलिस आता अधिकच संवेदनशिल झाले आहेत. येरवडा पोलिसांनी कोरोनाचा संसर्ग वाढत असताना मास्कचे वाटप केले. त्यानंतर गरीब व गरजूंना किराणा सामान घरपोच दिले. यावरच ते थांबले नाहीत. त्यांनी वस्त्यांमध्ये हात स्वच्छ धुण्याची जनजागृती करण्यासाठी चक्क सार्वजनिक स्वच्छतागृहाच्या बाहेर वॅाश बेसिनसह ‘हॅण्ड सॅनिटायझर’ची व्यवस्था केली. त्यासोबतच पाण्याच्या टाकी सुद्धा बसविली आहे. पोलिसांनी रहिवाशांना हात कसे धुवावे याचे प्रात्यक्षिक सुद्धा देत आहेत. वस्त्यांमधील काही रहिवासी इतके गरीब आहेत की त्यांच्याकडे साबण सुद्दा नाही. त्यामुळे किमान सार्वजनिक ठिकाणी हात धुण्यासाठी प्रायोगिक प्रकल्प म्हणून सेवक चौकात वॉश बेसिन, हॅण्ड सॅनिटायझर आणि पाण्याची टाकी बसविली आहे. युनूस शेख, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, येरवडा पोलिस ठाणे

