वाशीम : गहू, हरभऱ्यासाठी १५ डिसेंबर, तर उन्हाळी भुईमुगासाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदत

वाशीम जिल्ह्यात रब्बी
पीक विमा योजना लागू
गहू , हरभरा आणि भुईमुगाचा समावेश
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
वाशीम : जिल्ह्यात रब्बी हंगामाकरिता पंतप्रधान पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. योजनेत गहू (बागायत), हरभरा आणि उन्हाळी भुईमूग या पिकांसाठी विमा संरक्षण घेता येणार आहे. अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन उपविभागीय कृषी अधिकारी संतोष वाळके यांनी केले आहे.
रब्बी हंगामात गहू (बागायत), हरभरा आणि उन्हाळी भुईमूग या तीन पिकांसाठी अधिसूचित महसूल मंडळ किंवा क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना विमा योजनेत सहभागी होता येणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी योजनेतील सहभाग ऐच्छिक आहे.
गहू (बागायत) आणि हरभरा या पिकांसाठी १५ डिसेंबर २०२६, तर उन्हाळी भुईमूग पिकासाठी ३१ मार्च २०२७ ही विमा नोंदणीची अंतिम मुदत आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांनी विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी कर्ज मंजूर करणाऱ्या बँकेकडे विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा. योजनेत सहभागी व्हायचे नसल्यास नोंदणीच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस आधी संबंधित बँकेला लेखी कळविणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांना पीकविमा योजनेच्या https://pmfby.gov.in या संकेतस्थळावर स्वतः ऑनलाइन नोंदणी करता येईल. तसेच बँका, विमा कंपनीचे नियुक्त प्रतिनिधी, क्रॉप इन्शुरन्स ॲप आणि सामूहिक सेवा केंद्रांमार्फतही अर्ज करता येणार आहेत.
वाशीम जिल्ह्यासाठी बजाज जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडची विमा कंपनी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. योजनेविषयी अधिक माहितीसाठी विमा कंपनीचे कार्यालय, तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
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