पुणे

दौंड–कलबुर्गी जलद रेल्वे पॅसेंजरला वाशिंबे स्टेशनव प्रवासी थांबा मंजूर

दौंड–कलबुर्गी जलद रेल्वे पॅसेंजरला वाशिंबे स्टेशनव प्रवासी थांबा मंजूर
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संग्रहित छायाचित्र.
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दौंड-कलबुर्गी रेल्वेला वाशिंबे थांबा
पुण्याच्या दिशेनेही थांबा मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
वाशिंबे, ता. २५ : वाशिंबे रेल्वे स्टेशनवर दौंड- कलबुर्गी जलद रेल्वे पॅसेंजरला प्रवासी थांबा मंजूर करण्यात आला आहे. दीर्घकाळापासूनची मागणी पूर्ण झाल्याने विद्यार्थी, शेतकरी व व्यापाऱ्यांचा प्रवास अधिक सुलभ होणार आहे. या मागणीसाठी प्रवासी सेवा संघ आणि लोकप्रतिनिधींकडून दोन वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. रेल्वे प्रशासनाकडून २८ ऑगस्टपासून थांब्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
वाशिंबे येथून सकाळी ५.५४ वाजता रेल्वे सुटून सकाळी ९.२० वाजता सोलापूरला पोचते. तसेच सायंकाळी ६.३५ वाजता सोलापूरहून सुटून रात्री ९.२० वाजता वाशिंबे येथे येते व पुढे दौंडकडे जाते.
प्रवासी सेवा संघाचे अध्यक्ष संजय पाटील, खासदार धैर्यशील मोहिते- पाटील, खासदार ओमराजे निंबाळकर, माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, दिग्विजय बागल, नगरसेवक दीपक चव्हाण, संचालक गणेश झोळ, भाजप अध्यक्ष सचिन पिसाळ, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अमरजित साळुंके, जेऊर प्रवासी असोसिएशनचे सुहास सूर्यवंशी, प्रदीप पवार, तसेच वाशिंबेतील सुयोग झोळ व नागरिकांनी यासाठी पाठपुरावा केला.
यासाठी सोगाव, मांजरगाव, गोयेगाव, उंदरगाव व राजुरी येथील ग्रामपंचायती, अभिनव माध्यमिक विद्यालय, शरदचंद्रजी पवार विद्यालय, राजेश्वर विद्यालय आणि पत्रकार संघाचेही सहकार्य लाभले. निवेदने, ई-मेल, दूरध्वनीद्वारे पाठपुरावा, अधिकाऱ्यांच्या भेटीगाठी तसेच वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांमुळे मागणीला बळ मिळाले. अखेर रेल्वे बोर्डाने वाशिंबे स्टेशनवर दौंड- कलबुर्गी रेल्वेला प्रवासी थांबा मंजूर केला.
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कोट
ही मागणी केवळ कागदावर मांडली नाही, तर दोन वर्षे प्रत्येक स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला. अनेक अडचणी आल्या; मात्र प्रयत्न थांबवले नाहीत. या निर्णयात प्रवासी सेवा संघाचे अध्यक्ष संजय पाटील यांचा सिंहाचा वाटा आहे. ग्रामपंचायती, शैक्षणिक संस्था आणि पत्रकारांच्या सहकार्यामुळे हा निर्णय शक्य झाला. सकाळच्या सत्रात पुण्याच्या दिशेनेही थांबा मिळावा, यासाठी प्रयत्न सुरू असून त्याबाबत सकारात्मक निर्णय होईल.
- सुयोग झोळ, वाशिंबे
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कोट
या रेल्वेच्या थांब्यामुळे विद्यार्थी, शेतकरी व व्यापाऱ्यांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी सोलापूरला जाण्या-येण्यासाठी पर्याय उपलब्ध झाला आहे. मागणीला अखेर यश मिळाले.
- तानाजी डोंबाळे, प्रवासी, वाशिंबे

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