पुणे

Waste Project Tender Issue : दक्षताच्या सूचना झुगारुन कचरा प्रकल्पाची निविदा; ठरावीक ठेकादारांना पायघड्या

उरुळी देवाची येथे ओल्या आणि सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ५०० मेट्रीक टन क्षमतेचा संयुक्त प्रकल्प उभा केला जाणार आहे.
waste project tender

waste project tender

sakal

​ ब्रिजमोहन पाटील
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पुणे - शहरातील ३०० मेट्रिक टन ओला व २०० मेट्रीक टन सुका कचरा प्रकल्पांची संयुक्त निविदा काढण्यामागचे प्रयोजन समजून येत नाही अशा शब्दात दक्षता विभागाने ताशेरे मारल्यानंतरही प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष करत राजकीय दबावाखाली निविदा प्रक्रिया सुरु केली आहे. त्यामुळे ठराविक ठेकेदारांना पायघड्या घालण्यासाठी ही निविदा प्रक्रिया राबविली जात असल्याचा आरोप होत असताना दक्षता विभागाच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करून अटी व शर्ती अंतिम केल्या आहेत. त्यामुळे यावरून पुन्हा वादंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

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