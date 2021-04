रेमडेसिव्हीरच्या पुरवठ्यावर भरारी पथकांचा ‘वॉच’; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पथके स्थापन

पुणे : पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड व जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील रेमडेसिविर इंजेक्शन्सच्या पुरवठ्यावर आता भरारी पथकांद्वारे वॉच ठेवण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी शहर व जिल्ह्यात मिळून १९ भरारी पथकांची स्थापना केली आहे. पुणे शहरात परिमंडळ अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तर, ग्रामीण भागात संबंधित तालुक्याच्या तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली ही भरारी पथके काम करणार आहेत. जिल्ह्यात रेमडेसिविर इंजेक्शन्सचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यातूनच या इंजेक्शन्सची जादा भावाने काळ्या बाजारात विक्री होऊ लागली होती. यामुळे गरजू रुग्णांना हे इंजेक्शन्स मिळेना झाले होते. परिणामी याच्या उपलब्धतेसाठी औषधी दुकानांसमोर रांगांच्या रांगा लागल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. याला आळा घालण्यासाठी पहिली पायरी म्हणून रविवारपासून (ता.११) यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर आता याचाच एक भाग म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी १९ भरारी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. हेही वाचा - ‘रेमडेसिव्हिर’ घ्यायलाच हवं का? डॉक्टरांचं म्हणणं काय?​ प्रत्येक भरारी पथकात एक पथक प्रमुख, एक सहायक पथक प्रमुख, अन्न व औषध विभागाचे एक निरीक्षक आणि पोलिसांचा समावेश करण्यात आला आहे. पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरात परिमंडळ अधिकारी हे पथकप्रमुख तर, पुरवठा निरीक्षक हे सहायक पथक प्रमुख असणार आहेत. ग्रामीण भागातील पथके हे तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणार आहेत. तालुका पुरवठा निरीक्षक हे सहायक पथक प्रमुख असणार आहेत. ही पथके रेमडेसिविरचा पुरवठा व वितरण सुरळीत करण्यासाठी काम करणार आहेत. जिल्ह्यातील एकूण पथकांपैकी प्रत्येक तालुक्याला एक याप्रमाणे जिल्ह्यात १३, पुणे शहरात चार आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये दोन पथके कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. येत्या ३१ मे पर्यंत ही पथके कार्यरत राहणार आहेत. पुणे व पिंपरीतील पथक प्रमुख व संपर्क क्रमांक - पथक क्रमांक --- पथक प्रमुख --- संपर्क क्रमांक --- कार्यक्षेत्र

- क्रमांक १ --- प्रशांत खताळ --- ९८२२६१५२१० --- परिमंडळ ब व ई.

- क्रमांक २ --- नागनाथ भोसले --- ९८२२८८३००३ --- परिमंडळ क व ल.

- क्रमांक ३ --- गजानन देशमुख --- ९५५२५४९४४४ --- परिमंडळ ड व ह.

- क्रमांक ४ --- लक्ष्मण माने --- ७७९८१३९३६५ --- परिमंडळ ग व म. पिंपरी चिंचवड कार्यक्षेत्र - क्रमांक १ --- डी. एन.. तावरे --- ८४८४८३०८५० --- परिमंडळ अ व ज.

- क्रमांक २ --- तुषार नावाडकर --- ८७९३३२७१०३ ---- परिमंडळ फ.

Web Title: Watch of the squads supply of Remedesivir orders by district Collector