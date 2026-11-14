पिंपळगाव माळवी तलावातील पाणी उपशाची तक्रार केल्याने तरुणासह वडिलांना मारहाण

पाणी उपशाची तक्रार केल्याने मारहाण
नगर तालुका, ता. १४ ः महापालिका मालकीच्या पिंपळगाव माळवी (ता. नगर) येथील तलावातून सुरू असलेल्या बेकायदेशीर पाणी उपशाची शासकीय कार्यालयात तक्रार केल्याच्या रागातून एका तरुणासह त्याच्या वडिलांना टोळक्याने मारहाण करून लुटले. या घटनेत तरुण जखमी झाला आहे. आरोपींनी त्याच्याकडील १० हजार ५०० रुपयांची रोकड आणि सोन्याची अंगठी बळजबरीने काढून घेतली. याप्रकरणी तिघांसह अनोळखी व्यक्तींविरुद्ध एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
गोरक्षनाथ भाऊसाहेब आढाव (वय ३०, रा. पिंपळगाव माळवी) यांनी फिर्याद दिली आहे. १० नोव्हेंबर रोजी रात्री साडेदहाच्या सुमारास गोरक्षनाथ हे वडील भाऊसाहेब यांच्यासह कामानिमित्त गावात गेले होते. तेथून परतताना आढाववाडी अमरधामसमोर योगेश झिने, संतोष झिने, नितीन झिने आणि तोंडाला बांधलेले तीन ते चार अनोळखी इसमांनी त्यांना अडवले. तलावातील पाण्याच्या मोटारींबाबत वरिष्ठ कार्यालयात तक्रार का केली, असा जाब विचारत शिवीगाळ केली. त्यानंतर दोघांनाही मारहाण केली. यावेळी खिशातील रोकड आणि हातातील अर्धा तोळ्याची सोन्याची अंगठी हिसकावली. नागरिक जमा होऊ लागल्याने आरोपींनी घटनास्थळावरून पळ काढला.
जखमी आढाव यांच्यावर अहिल्यानगर येथील सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये उपचार करण्यात आले. याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे.
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