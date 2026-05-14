Manchar News : मंचर शहरावर पाणीटंचाईचे सावट; फक्त १५ दिवसांचा साठा शिल्लक

मंचर - मंचर शहराच्या पाणीपुरवठ्याचा मुख्य आधार असलेल्या सुलतानपूर येथील घोड नदीवरील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यातील पाणीसाठा धोकादायक पातळीवर पोहोचला असून अवघ्या १५ दिवसांचा पाणीसाठा शिल्लक आहे. त्यामुळे आगामी दिवसांत मंचरकरांवर पिण्याच्या पाण्याचे गंभीर संकट ओढवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मंचर नगरपंचायतीकडून नागरिकांना पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..सुलतानपूर येथे घोड नदीकाठी उभारण्यात आलेल्या पाणी उपसा केंद्रातून शहराला दररोज सुमारे ३५ लाख लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. येथे १५० अश्वशक्तीच्या दोन विद्युत मोटारी आळीपाळीने कार्यरत ठेवून ५ हजार ५५० घरगुती व व्यावसायिक नळजोडण्यांद्वारे शहराला पाणीपुरवठा केला जात आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार मंचरची लोकसंख्या सुमारे ४५ हजार असली तरी प्रत्यक्षात ती ५० हजारांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे. शहरभर सुमारे ५५ किलोमीटर लांबीची जलवाहिनी व्यवस्था कार्यरत आहे..पाणीटंचाईची तीव्रता लक्षात घेऊन मंचर नगरपंचायतीचे उपनगराध्यक्ष संदीप थोरात, नगरसेवक वसंतराव बाणखेले, शिवाजीराव राजगुरू, विकास जाधव, मालती थोरात, वंदना बाणखेले, विशाल आवळे तसेच अधिकारी राजश्री मोरे यांनी सुलतानपूर येथील विहीर व बंधाऱ्याची पाहणी केली. पाहणीदरम्यान बंधाऱ्यातील पाणीसाठा अत्यल्प शिल्लक असल्याचे निदर्शनास आले.दरम्यान, डिंभे धरणातून तातडीने पाणी सोडण्यात यावे तसेच बंधाऱ्याची दुरुस्ती करण्यात यावी, अशी मागणी माजी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे करण्यात येणार असल्याची माहिती लक्ष्मण थोरात यांनी दिली..'नागरिकांनी पाण्याचा वापर काटकसरीने करावा. अनावश्यक अपव्यय टाळून पाणी वाचविण्यासाठी नगरपंचायतीला सहकार्य करावे.'- लक्ष्मण थोरात-भक्ते, उपनगराध्यक्ष, मंचर नगरपंचायत.दृष्टीक्षेप -▪️ सुलतानपूर बंधाऱ्यात १५ दिवसांचा पाणीसाठा शिल्लक▪️ दररोज ३५ लाख लिटर पाणीपुरवठा▪️ शहरातील ५,५५० घरगुती व व्यावसायिक नळजोडण्या▪️ अधिकृत लोकसंख्या ४५ हजार, प्रत्यक्षात ५० हजारांहून अधिक▪️ शहरात ५५ किलोमीटर लांबीची जलवाहिनी व्यवस्था▪️ डिंभे धरणातून पाणी सोडण्याची मागणी.