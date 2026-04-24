Water Issue : भवानी पेठेत पाण्याअभावी नागरिकांचा संताप; रस्ता रोको आंदोलन

घोरपडी - भवानी पेठेतील चुडामल तालीम परिसरात गेल्या दोन दिवसांपासून पाणीपुरवठा बंद असल्याने नागरिक संतप्त झाले. सकाळपासून क्षेत्रीय कार्यालयात वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून कोणतीही दखल न घेतल्याचा आरोप करत नागरिकांनी थेट रस्त्यावर उतरून 'रस्ता रोको' आंदोलन केले..या आंदोलनात महिलांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग दिसून आला. हातात भांडी, हंडे घेऊन नागरिकांनी मुख्य रस्ता अडवला. काही महिलांनी रस्त्यावर बसून प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. त्यामुळे परिसरात काही काळ वाहतूक ठप्प झाली आणि वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या..शारदा डूडी यांच्या म्हणण्यानुसार 'दोन दिवसांपासून नळांना पाणीच नाही. लहान मुलं, ज्येष्ठ नागरिक यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. वारंवार कळवूनही कोणीही ऐकत नाही, म्हणून आम्हाला आंदोलन करावे लागले.'घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. अधिकाऱ्यांनी नागरिकांशी चर्चा करून लवकरात लवकर पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले..दरम्यान, उन्हाळ्याच्या तोंडावरच पाणीटंचाईची त्यात दुरुस्तीसाठी पाणीपुरवठा बंद असल्याने समस्या निर्माण झाल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी असून तातडीने कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी केली जात आहे.