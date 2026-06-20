Water Scarcity : पाणीटंचाईचा फटका! विहिरी कोरड्या; टँकरसाठी वणवण

पुणे - शहरात एक दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू असतानाच आता पुणेकरांसमोर दुहेरी संकट उभे ठाकले आहे. टँकर भरणाऱ्या खासगी विहिरींनी तळ गाठल्याने टँकरच्या फेऱ्या निम्म्यावर आल्या. टँकरसाठी तासन््तास प्रतीक्षा करावी लागत असून, दरही हजार ते दोन हजार रुपयांवर पोहोचले आहे..पुणे शहर आणि घाटमाथ्यावर पावसाला सुरुवातच झाली नाही. खडकवासला, पानशेत, वरसगाव या धरणातील पाणीसाठा झपाट्याने कमी होत असून, टेमघर धरण तर यापूर्वीच कोरडे पडले. सध्या या तीन धरणांत केवळ चार टीएमसी पाणीसाठा आहे. यंदा पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने महापालिकेने एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला..सध्या शहरात ३१ टक्के पाणीकपात सुरू आहे. मात्र, अशी परिस्थिती असतानाही पाण्याला दाब नसणे, अनेक भागात अर्धा ते एक तास इतका कमी वेळ पाणीपुरवठा होणे, अशुद्ध पाण्याचे प्रमाण वाढणे अशा अनेक अडचणींना नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे. उपनगरांत तर पाण्याची स्थिती भीषण झाली आहे..याबाबत, ‘सकाळ’ने धायरी, वडगाव खुर्द भागातील खासगी विहिरींवरील टँकर भरणा केंद्रांची पाहणी केली आहे. दरम्यान, पावसाने ओढ दिल्याने विहिरी आणि बोअरचे पाणी आटू लागले आहे. कालवा बंद असल्याने पाणी उपसता येत नाही. पुढील आठवड्यात पाऊस न झाल्यास जलस्रोत पूर्णपणे कोरडे पडण्याची भीती विहीर मालकांनी व्यक्त केली आहे..तीन तासांनी लागतो नंबरपावसाने ओढ दिल्यामुळे भूजल पातळी खालावली असून, कालवा बंद झाल्याने विहिरी आटल्या आहेत. आता बोअरवेलचे पाणी विहिरीत जमा करून टँकर भरले जात आहेत. पाणी आटल्यास टँकर पॉइंट बंद करावा लागत असल्याने, चालकांना पुढच्या फेरीसाठी तीन ते चार तास प्रतीक्षा करावी लागत आहे..पालिकेच्या टँकरसाठी दीडशे वेटिंगवेळापत्रक बिघडल्यास मोफत टँकर देण्याचे आश्वासन हवेत विरले. मागणी वाढल्याने मोफत टँकरसाठी दीडशे जणांची प्रतीक्षा यादी आहे. धायरी केंद्रावर पाचच टँकर असल्याने, नाव नोंदवल्यास दोन-तीन दिवसांनी टँकर मिळत आहे..उपनगरे टँकरवरच अवलंबूनमहापालिकेकडून एक दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात असल्याने पाणी पुरेसे मिळत नाही. त्यामुळे हडपसर, कोंढवा, कात्रज, आंबेगाव, धायरी, नऱ्हे, वारजे, बावधन, मांजरी, वाघोली यासह अन्य उपनगरांतील सोसायट्या टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. ज्या सोसायट्यांना वर्षभर टँकरने पाणीपुरवठा होतो, त्यांना लगेच टँकर मिळत आहे. पण टंचाईच्या काळात टँकर मागणाऱ्या सोसायट्यांना टँकर मिळविण्यासाठी बरेच प्रयत्न करावे लागत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.