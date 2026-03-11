Water Close Rumors : पाणी बंदच्या अफवेने पुणेकर धास्तावले

पुणे - इस्त्राइल-इराण युद्धामुळे घरगुती गॅसचा तुटवडा होणार अशा अफवेने नागरिक हैराण झालेले असताना त्यातच समाज माध्यमावर पुढील १० दिवस पुण्याचा पाणी पुरवठा बंद राहणार अशी बातमी प्रसारित झाली. त्यामुळे नागरिक धास्तावून त्याबाबत चर्चा सुरु झाली. मात्र, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता ही अफवा असल्याचे स्पष्ट केले. .समाज माध्यमावर पवना धरण ते चिखल जलशुद्धीकरण केंद्राच्या दरम्यान ७०० मिमी व्यासाची जलवाहिनी फुटली आहे. त्यामुळे पुणे शहराचा पाणी पुरवठा १२ मार्चपासून पुढील १० दिवस बंद असणार आहे अशी रील इंस्टाग्रामवर व्हायरल झाली..तसेच अनेक सोसायट्यांच्या ग्रुपवरही रील शेअर झाली, त्यामुळे खरच पाणी बंद आहे का?, पुणे महापालिकेकडून यासंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे का?, इतके दिवस पाणी बंद असल्यास आपल्याला टँकरची व्यवस्था करावी लागेल, त्यासाठी तयारी करा अशी चर्चा सुरु झाली. ‘सकाळ’च्या अनेक वाचकांनी सकाळ कार्यालयात संपर्क साधून पाणी बंद बाबात काही माहिती आली आहे का? याची विचारणा केली..याबाबत महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता नंदकिशोर जगताप म्हणाले, ‘‘पुणे शहराचा पाणी पुरवठा बंद ठेवण्याचे कोणतेही नियोजन नाही. शहरात कुठेही जलवाहिनी फुटलेली नाही व दुरुस्तीचे कामही सुरु नाही. त्यामुळे समाज माध्यमावरील वृत्त खोटे आहे. नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये, शहरातील पाणी पुरवठा सुरळीत असणार आहे.पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे म्हणाले,‘‘पुढील १० दिवस पाणी बंद राहणार ही समाज माध्यमावर अफवा पसरली. शहरातील पाणी पुरवठा सुरळीत राहणार आहे..कायदेशीर कारवाई आवश्यकइंस्टाग्राम, फेसबूकवर रील टाकून रीच मिळविण्यासाठी अनेक अफवा पसरवून नागरिकांना वेठीस धरले जात आहे. १० दिवस पाणी बंद राहणार या अफवेने नागरिकांमध्ये भिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने अशा अफवा पसरविणाऱ्या अकाउंटवर गुन्हा दाखल केला पाहिजे. तरच अशा चुकीच्या गोष्टींना लगाम लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.