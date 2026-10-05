पाणी शिल्लक राहिले
तरच रब्बी पिकांना द्या
जलसंपदा विभागाचे आदेश; १६ पासून पिण्याच्या पाण्यातही कपात
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
मुंबई : एल निनोच्या प्रभावामुळे राज्यात यंदा पर्जन्यमानात मोठी घट झाल्यामुळे १६ सप्टेंबरपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये १० टक्के पाणी कपात करावी, असे आदेश जलसंपदा विभागाने सोमवारी दिले.
तसेच पिण्याचे पाणी, जनावरांचे पाणी, औद्योगिक वापर आणि महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ व इतर संस्थांच्या चारा कार्यक्रमासाठी लागणारी गरज भागविल्यानंतर पाणी शिल्लक राहिल्यास रब्बी हंगामातील पिकांसाठी प्राधान्याने मंजुरी द्यावी, असे आदेशही दिले आहेत.
दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचे पाण्याचे धरणनिहाय व वापरनिहाय सूक्ष्म नियोजन केले आहे. राज्यात पिण्याच्या पाण्याची कोणतीही टंचाई भासू नये, यासाठी पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून, १६ ऑक्टोबरपासून सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका व ग्रामपंचायतींनी पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, तसेच सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे (STP) पूर्ण क्षमतेने चालवून प्रक्रिया केलेले पाणीच बागा, बांधकाम व धुलाईसाठी वापरावे, असेही आदेशात म्हटले आहे.
पिण्याचे पाणी, जनावरे आणि चाऱ्याची गरज भागल्यानंतरच उर्वरित पाण्याचे सिंचनासाठी वाटप होईल. प्रथम रब्बी हंगामातील भुसार व चारा पिकांना, त्यानंतर इतर रब्बी पिकांना आणि पाणी शिल्लक राहिल्यासच बारमाही पिकांना मंजुरी दिली जाईल. पाणी बचत करणाऱ्या सिंचन पद्धतींवर भर दिला जाईल. औद्योगिक क्षेत्रातील वापरासाठी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
अनधिकृत पाणी
उपशावर होणार कारवाई
धरणे, नद्या व कालव्यांमधून होणारा अनधिकृत पाणी उपसा तत्काळ रोखण्यासाठी महसूल, पोलिस व जलसंपदा विभागाची संयुक्त पथके गस्त घालतील. दोषींवर कारवाई करून बेकायदेशीर पंप व साहित्य जप्त केले जाईल.
पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
पाणी वापराचे नियोजन करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. यामध्ये जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व महापालिका आयुक्त, जिल्हा मृद व जलसंधारण अधिकारी सदस्य, तर धरणाशी संबंधित अधीक्षक अभियंता सदस्य सचिव असतील.
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