Pune Water Cut : पुण्यात पाणी कपातीचा प्रस्ताव; आठवड्यातून एक दिवस पाणी बंद किंवा दिवसाआड पाणी पुरवठा करावा

पुणे - संभाव्य दुष्काळसदृश परिस्थितीची चाहूल लागल्याने पाटबंधारे विभागाने महापालिकेला पाणी कपात करण्याची सूचना केली आहे. त्यावर महापालिका प्रशासनाने पावले उचलली असून, आठवड्यातून एक दिवस पाणी बंद किंवा दिवसा आड पाणी पुरवठा शहरात केला जावा यासाठीचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्यासमोर सादर केला आहे. त्यावर आता आयुक्त काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागलेले आहे. .यंदाच्या पावसाळ्यात एलनिनो या वादळाचा प्रभाव राहणार आहे. त्यामुळे सरासरीपेक्षा पाऊस कमी होणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागातर्फे वर्तविला जात आहे. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी पाटबंधारे विभागाने महापालिकेला पत्र पाठवून खडकवासला धरण प्रकल्पातील उपलब्ध पाणी साठा, भविष्यात आवश्यक असणारे पाणी आणि पावसाचे प्रमाण कमी असण्याची शक्यता याबद्दल माहिती दिली. त्यानुसार महापालिकेने १५ टक्के पाणी कपात करावी अशी सूचना दिली आहे..सध्या धरणात सुमारे १३ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक आहे. पुणे शहरासाठी प्रत्येक महिन्याला सुमारे दीड टीएमसी पाण्याची आवश्यकता असले. तसेच शेतीसाठी कालव्यातून आवर्तन सुरु केले जाते. त्यासाठीही सुमारे ४ टीएमसी पाणी लागते. पुण्यासाठी आगामी चार महिन्यात सहा टीएमसी पाणी लागणार आहे. तर बाष्पीभवन, गळती यामुळे धरणातील पाणी कमी होते. पावसाळा लांबला तरी आणीबाणीची स्थिती निर्माण होऊ शकते. याचा विचार करून शहरासाठी पाणी उपलब्ध असावे यासाठी १५ टक्के पाणी कपात करण्याची सूचना करण्यात आली आहे..महापालिका आयुक्तांनी पाण्याची गळती कमी करून व बचत करून पुणेकरांना पाणी पुरवठा केला जाईल असे स्पष्ट केले होते. तर स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी 'पुणेकरांच्या पाणी पुरवठ्यात एक थेंबही कपात करणार नाही'' अशी भूमिका घेतली आहे. पण भविष्यात पाण्याचे संकट गंभीर होण्याची शक्यता असल्याने पाणी पुरवठा विभागाने त्यादृष्टीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे..असा आहे प्रस्तावपाणी पुरवठा विभागाने आयुक्त नवल किशोर राम यांना प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यामध्ये आठवड्यातून एक दिवस पाणीपुरवठा बंद ठेवल्यास सुमारे १० टक्के बचत होऊ शकते, तर दिवसाआड पाणी दिल्यास २५ टक्क्यांपर्यंत पाणी बचत होईल..अशी आहे तांत्रिक अडचणआठवड्यातून एक दिवस पाणी पुरवठा बंद ठेवल्यास शहराच्या सुमारे ३० टक्के भागातील पाणी पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी दोन ते तीन दिवसांचा कालावधी लागतो. तसेच दिवसाआड पाणी पुरवठा बंद केल्यास ज्या भागात आधीच पाणी खूप कमी जाते अशा ठिकाणी पाण्याचा टंचाई तीव्र होते. त्यामुळे नागरिकांचा रोष वाढू शकतो. त्यामुळे समान पाणी पुरवठा योजनेचे अनेक ठिकाणी काम पूर्ण झाले असून, त्याद्वारे योग्य पद्धतीने नियोजन करून याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे..पुण्यासाठी लागते रोज १५६० एमएलडीपुण्याला खडकवासला, पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर धरणातून पाणी पुरवठा केला जातो. त्यातून रोज १,५६० एमएलडी पाणी शहराला उचलले जाते. गळती आणि पाणी चोरी यामुळे यातील सुमारे ४० टक्के पाणी वाया जात आहे. त्यास पायबंद घालण्याचा प्रयत्न प्रशासनाचा सुरु आहे..'आठवड्यात एक दिवस पाणी बंद ठेवल्यास महिन्याला चार दिवसांचे पाणी वाचेल. पुढील तीन महिन्यांत १२ दिवसांचा साठा राखता येईल. दिवसाआड पाणी दिल्यास बचत २५ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते.'- नंदकिशोर जगताप, पाणीपुरवठा विभाग प्रमुख, पुणे महापालिका.