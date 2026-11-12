Pune Water Demand : दिवाळीत पाण्याची मागणी अडीच कोटी लिटरने घटली

पुणे - दिवाळीच्या सुट्यांमुळे पुण्यातील रस्त्यांवरील गर्दी ओसरली, वाहतूक कोंडी कमी झाली, असे चित्र निर्माण झाले आहे. पण पाणी वापराबाबत यात फारसा फरक पडलेला नाही. दिवाळीच्या काळात पाण्याचा रोजचा वापर २५ एमएलडीने (अडीच कोटी लिटर) कमी झाल्याचे पुणे महापालिकेच्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे..पुण्यात नोकरी आणि व्यवसायाच्या निमित्ताने राज्यातील तसेच देशातील विविध भागांतून नागरिक स्थायिक झाले आहेत. मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, विदर्भासह अन्य राज्यांतील नागरिकांची संख्या मोठी आहे. या लोकसंख्येमुळे पुणे आणि परिसराचा विस्तार झपाट्याने झाला आहे. दिवाळीच्या निमित्ताने स्थलांतरित झालेले नागरिक त्यांच्या गावाकडे जातात. त्यामुळे शहरातील वाहतुकीवर परिणाम होऊन कायम गर्दीने व्यापलेले रस्ते दिवाळीच्या काळात मोकळे दिसतात. बाजारपेठेतील गर्दीही कमी दिसते..पुणे शहरातील नागरिक बाहेर गेल्यामुळे पाण्याच्या मागणीत किती फरक पडला याची पाणीपुरवठा विभागाकडून माहिती घेण्यात आली. त्यामध्ये पुणे शहरासाठी दररोज सुमारे १७१० एमएलडी पाण्याची मागणी असते. दिवाळीच्या काळामध्ये ही मागणी १६८० एमएलडी ते १६८५ एमएलडी इतकी झाली आहे. दैनंदिन पाणीपुरवठ्यामध्ये २५ ते ३० एमएलडी पाण्याची मागणी कमी झाली आहे, अशी माहिती पाणीपुरवठा विभागाने दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.