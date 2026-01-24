Pune News : महापालिकेला जलसंपदा विभागाचा दणका; ९५३ कोटींची दिली नोटीस

पुणे - महापालिकेवर नव्याने निवडून आलेल्या कारभाऱ्यांनी सूत्रे हाती घेण्यापूर्वीच जलसंपदा विभागाने नोटीस पाठवून त्यांचे स्वागत केले आहे. नियमबाह्य पाणी वापर, त्यावरील दंड आणि पाणीपट्टी अशी सुमारे ९५३ कोटी रुपयांची थकबाकीची नोटीस जलसंपदा विभागाने महापालिकेला बजावली आहे. त्यामुळे नवीन कारभारी हा तिढा कसा सोडविणार याकडे लक्ष लागून राहिले आहे..महापालिकेने करारानुसार ६.५० टीएमसी पाणी प्रक्रिया करून ते मुळा-मुठा नदीत सोडणे बंधनकारक आहे. मात्र, २० वर्षांत महापालिकेने हे प्रक्रिया केलेले पाणी शेती व सिंचनासाठी दिलेले नाही, असे जलसंपदा विभागाचे म्हणणे आहे. ते पाणी परस्पर बांधकाम व्यवसायास विक्री करण्यात येत आहे, त्यामुळे विक्रीतून आलेला महसूल द्यावा, अशी मागणीही जलसंपदा विभागाने या नोटिशीद्वारे महापालिकेकडे केली आहे..खडकवासला धरणसाखळी प्रकल्पातील ११.६० टीएमसी पाण्याचा कोटा जलसंपदा विभागाकडून महापालिकेस मंजूर करण्यात आला आहे. हा कोटा मंजूर करताना त्यातील ६.५० टीएमसी सांडपाणी प्रक्रिया करून ते सिंचनासाठी कालव्यामध्ये उपलब्ध करून देणे महापालिकेवर बंधनकारक आहे. त्याबाबत महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यात झालेला कराराची मुदत २८ फेब्रुवारीपर्यंत आहे..महापालिकेने २०२२-२३ मध्ये ६.६७ टीएमसी, २०२३-२४ मध्ये ७.२२ व २०२४-२५ मध्ये ८.८४ टीएमसी अतिरिक्त पाणीवापर केला आहे. २०१६ पासून महापालिकेचा अतिरिक्त पाणीवापर होत असल्याने त्यावर दंडनीय पाणीपट्टी भरणे बंधनकारक आहे. परंतु अद्याप महापालिकेने दंडाची रक्कम जमा केली नाही, असे जलसंपदा विभागाचे म्हणणे आहे.त्यामुळे महापालिकेकडे ऑक्टोबर २०२५ अखेर थकबाकी ९७१.७४ कोटी रुपये आहे. महापालिकेने सप्टेंबर व ऑक्टोबरमधील मागणीनुसार १९.१२ कोटी रुपये पाणीपट्टी भरली आहे. त्यामुळे डिसेंबरअखेर एकूण थकीत पाणीपट्टीची रक्कम ९५२.६२ कोटी रुपये इतकी आहे, असेही नोटिशीत म्हटले आहे..प्रक्रिया केलेले पाणी शेतीसाठी द्यावेमहापालिका २००५ पासून प्रक्रिया केलेले पाणी मुळा-मुठा नदीत सोडत नाही तसेच ६.५० टीएमसी पाण्याचा अतिरिक्त वापर करीत आहे. त्यामुळे महापालिका १३ टीएमसी पाणी दरवर्षी प्रदूषित करत आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून पर्यावरण व शेतीवर तसेच ग्रामीण भागातील सार्वजनिक आरोग्यावर त्यांचे गंभीर स्वरूपाचे परिणाम उद्भवत आहेत..सातत्याने पाठपुरावा करूनही महापालिकेने दंड भरलेला नाही. तसेच प्रक्रिया केलेले पाणी शेती व सिंचनास न देता परस्पर बांधकाम व्यवसायास विक्री करीत असल्याचे दिसून आलेले आहे. हे प्रक्रिया केलेले पाणी त्वरित सिंचनास उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे, असे जलसंपदा विभागाचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.