Khadakwasala Dam : खडकवासला धरणातून विसर्ग वाढविला

खडकवासला - पुणे जिल्ह्यातील धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात शुक्रवारी दिवसभर पावसाचा जोर कायम राहिल्याने खडकवासला धरणसाखळीतील चारही धरणे १०० टक्के भरली आहेत. धरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक सुरू असल्याने पाणीसाठा नियंत्रित करण्यासाठी विविध धरणांतून विसर्ग वाढविण्यात आला आहे..खडकवासला धरणात सायंकाळी ५ वाजता सांडव्याद्वारे २,९९६ क्युसेक, कालव्यातून १,०५४ क्युसेक आणि पीएमसीसाठी ६४० क्युसेक असा विसर्ग सुरू होता. आजपर्यंत खडकवासला धरणाच्या सांडव्यावरून १४.६७ टीएमसी पाणी सोडण्यात आले आहे.दरम्यान, पाणलोट क्षेत्रातील अतिपर्जन्यामुळे खडकवासला धरणातून सायंकाळी ६ वाजता सांडव्यावरील विसर्ग २,९९६ वरून ४,२८० क्युसेक करण्यात आला. त्यानंतर रात्री ८ वाजता हा विसर्ग आणखी वाढवून ५,३५३ क्युसेक करण्यात येणार असल्याची सूचना देण्यात आली आहे..पानशेत, वरसगावमधूनही विसर्ग वाढलापानशेत धरण १०० टक्के भरले असून जलविद्युतगृहातून ६०० क्युसेक विसर्ग सुरू आहे. सांडव्यावरील विसर्ग ४९० वरून ९८० क्युसेक केला आहे.वरसगाव धरणही १०० टक्के भरले आहे. येथे जलविद्युतगृहातून ६०० क्युसेक, तर सांडव्याद्वारे १,४८८ वरून २,२३२ क्युसेक विसर्ग करण्यात आला आहे. त्यामुळे एकूण विसर्ग २,८३२ क्युसेक झाला आहे.टेमघर धरण १०० टक्के भरले असून सांडव्याद्वारे ३२२ क्युसेक आणि जलविद्युतगृहातून २५० क्युसेक विसर्ग सुरू आहे.चारही धरणांत एकूण पाणीसाठा २९.१५ टीएमसी (१०० टक्के) झाला आहे. गतवर्षी याच काळात हा साठा २५.६३ टीएमसी म्हणजे ८७.९३ टक्के होता.धरणांत मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक सुरू असल्याने मुठा नदीकाठच्या नागरिकांनी सतर्क राहावे, नदीपात्रात उतरू नये तसेच नदीकाठच्या भागात अनावश्यक गर्दी करू नये, असे आवाहन पाटबंधारे विभागाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.