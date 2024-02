Pune Air Pollution : प्रदूषित हवेपासून घ्या काळजी; गुणवत्ता ढासळली; रुग्णांनी विशेष खबरदारी घेणे गरजेचे

water pollution and now this air pollution we need serious measures to tackle these issues Sakal

सकाळ वृत्तसेवा Pune News: सर्दी, खोकला, दमा तसेच श्वसनाचे वेगवेगळे विकार असलेल्या रुग्णांनो कामाशिवाय घराबाहेर पडू नका. कारण, पुण्यातील हवेची गुणवत्ता ढासळत आहे. हवेत सूक्ष्म (पीएम १०) आणि अतिसूक्ष्म धूलिकणांचे (पीएम २.५) प्रमाण सातत्याने वाढत असून, वाहनांच्या धुरांमधून बाहेर पडणाऱ्या विषारी वायूंमुळे हवेची गुणवत्ता सलग दुसऱ्या दिवशी दूषित राहिली असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले. ‘भारतीय उष्ण कटिबंधीय हवामान संस्थे’च्या (आयआयटीएम) ‘सफर’ (सिस्टिम ऑफ एअर क्वालिटी अँड वेदर फोरकास्टिंग अँड रिसर्च) यांच्यातर्फे नोंदविण्यात आलेल्या निरीक्षणातून ही माहिती पुढे आली. निरीक्षण काय आहे? थंडी वाढल्याने शहरातील हवेची गुणवत्ता ढासळली आहे. हवेत तरंगणारे सूक्ष्म आणि अतिसूक्ष्म धूलिकणांबरोबरच वाहनांच्या धुरातून बाहेर पडणाऱ्या प्रदूषकांमुळे हवेची गुणवत्ता सलग दुसऱ्या दिवशी कमी झाली. नागरिकांनी काय करावे? दीर्घकाळ प्रदूषित हवेत

काम करू नका

अतिशारीरिक श्रमाची कामे टाळा

सर्दी, खोकला असलेल्यांनी कामाशिवाय घराबाहेरपडू नका

श्वसनाचे विकार असलेल्यांनी प्रदूषित हवेत बाहेर पडणे टाळा का ढासळली हवेची गुणवत्ता? शहरात ७ फेब्रुवारीला किमान तापमान १६.१ अंश सेल्सिअस नोंदले गेले. त्यानंतर सातत्याने हवेतील गारठा वाढला. रविवारी (ता. ११) हे तापमान ११.६ अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली घसरले. त्यानंतर पुढील दोन दिवस म्हणजे सोमवारी (ता. १२) १३.१ आणि मंगळवारी (ता. १३) १२.७ अंश सेल्सिअस नोंदले. शहरात थंडी वाढल्याने हवेच्या प्रदूषणात वाढ झाली.

शहरात शनिवारी (ता. १०) ३५.८ अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढलेले कमाल तापमानही ३३.६ अंश सेल्सिअसपर्यंत कमी झाले.

