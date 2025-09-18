पुणे

Khadakwasla Dam : खडकवासला धरणातून ३१ तासांनी १२६३ क्युसेक विसर्ग सुरू

खडकवासला धरणातून १७ सप्टेंबर रोजी दुपारी एक वाजता सुरू असलेला १२५४ क्युसेक विसर्ग बंद करण्यात आला होता.
सकाळ वृत्तसेवा
खडकवासला - खडकवासला धरणातून १७ सप्टेंबर रोजी दुपारी एक वाजता सुरू असलेला १२५४ क्युसेक विसर्ग बंद करण्यात आला होता. मात्र, सुमारे ३१ तासांनंतर १८ सप्टेंबर रोजी रात्री ८ वाजता पुन्हा १२६३ क्युसेक विसर्ग सुरू करण्यात आला.

