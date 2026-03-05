उजनी धरणाच्या बॅकवॉटर क्षेत्रातील अतिक्रमणे कराराने कायम करण्याचे धोरण - जलसंपदा मंत्र्यासोबतच्या बैठकीतील माहिती - रणजितसिंह शिंदे
MDH26B05165
मुंबई ः माढा विधानसभा मतदारसंघातील विविध प्रश्नांबाबत जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासोबत चर्चा करताना रणजितसिंह शिंदे, रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर.
उजनी बॅकवॉटर क्षेत्रातील अतिक्रमण कराराने काय करणार
रणजितसिंह शिंदे यांची माहिती; जलसंपदा मंत्र्यासोबतच्या बैठक
माढा, ता. ५ : उजनी धरणाच्या बॅकवॉटर क्षेत्रात झालेली अतिक्रमणे कराराने कायम करण्याचे व माढा तालुक्यातील भीमानगर-रांझणी येथील ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत अतिक्रमण करून बांधलेली खासगी घरेही कायम करण्याचे धोरण जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ठरल्याची माहिती जिल्हा दूध संघाचे अध्यक्ष रणजितसिंह शिंदे यांनी दिली आहे.
पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे निवेदन देऊन जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासमवेत माढा विधानसभा मतदारसंघातील विविध प्रश्न व समस्या सोडविण्यासाठी बैठक लावण्याची विनंती केली होती. त्याप्रमाणे बुधवारी (ता. ४) जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. बैठकीत उजनी धरणाच्या बॅकवॉटर क्षेत्रात ज्यांनी अतिक्रमणे केली आहेत. ती काढण्याच्या संदर्भात नोटीसा बजावल्या होत्या. त्या नोटीसा तेथील शेतकरी व मच्छिमार यांचे हित लक्ष देऊन थांबविण्यात याव्यात यासाठी जलसंपदामंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता. सकारात्मक विचार करून जलसंपदामंत्र्यांनी ती अतिक्रमणे कराराने कायम करण्याचे धोरण शासनाचे असल्याचे सांगितले.
बैठकीस माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, कार्यकारी संचालक डॉ. हनुमंत धुमाळ, जि. प. सदस्य अण्णासाहेब ढाणे, माजी सभापती विक्रमसिंह शिंदे उपस्थित होते.
