ओतूर - जुन्नर तालुक्यातील अतिदुर्गम कोपरे, मांडवे, मुथाळणे आणि जांभूळशी या आदिवासी गावांमधील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या गावांसाठी १०० एमसीएफटी क्षमतेचा बंधारा उभारण्याच्या प्रस्तावाच्या सर्वेक्षणासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून २६ लाख ५० हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीच्या प्रशासकीय मान्यता पत्रामुळे बंधाऱ्याच्या कामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे..राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री स्व.अजितदादा पवार यांच्या संकल्पनेतून हा बंधारा उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता. राज्याच्या उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्राताई पवार यांनी या प्रश्नाची दखल घेत जलसंपदा विभागाला तातडीने तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे निर्देश दिले.बंधाऱ्याच्या सर्वेक्षणासाठी निधी मंजूर करून त्याचे प्रशासकीय मान्यता पत्र सुपूर्द करण्यात आले. त्यामुळे कोपरे, मांडवे, मुथाळणे व जांभूळशी या परिसरातील नागरिकांच्या पाणीटंचाईच्या प्रश्नावर ठोस उपाययोजना होणार आहे..या निर्णयामुळे डोंगरदऱ्यांमध्ये वसलेल्या आदिवासी गावांना पिण्याच्या पाण्याचा कायमस्वरूपी स्रोत उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. सर्वेक्षणानंतर बंधाऱ्याच्या पुढील कामाची दिशा निश्चित होणार असून, स्थानिक नागरिकांच्या अनेक वर्षांच्या पाणीप्रश्नाला दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.या कामासाठी माजी आमदार अतुल बेनके व इतरांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता.कुकडी प्रकल्पात वॉटर अकाऊंट शिल्लक नाही असा अहवाल या आधी दिला गेला असल्याने येथे एम.आय.टॅंक ला तांत्रिक अडचण येत होती. सततच्या पाठपुराव्यामुळे ती तांत्रिक अडचणदुर करण्याचे निर्देश दिले पालकमंत्री सुमित्राताई पवार यांनी जलसंपदा विभाला दिले..बंधाऱ्याच्या सर्वेक्षणासाठी निधी मंजूर करून त्याचे प्रशासकीय मान्यतेचे पत्र पालकमंत्री सुमित्राताई पवार यांनी बुधवारी मुंबई येथे माजी आमदार अतुल बेनके,जिल्हा परिषद सदस्य सोनाबाई दाभाडे,माजी जिल्हा परिषद सदस्य अंकुश आमले,पंचायत समिती सदस्य आशा डावकर, मांडवे पाणी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत लोहकरे, सचिव शंकरराव माळी, कोपरेच्या सरपंच रोहिणी माळी, माजी सरपंच हौसाबाई काठे, ठमाजी कवठे, राजेभाऊ गायकर, विजय पावडे, उदापूरचे सरपंच सचिन आंबडेकर, मांडवेचे माजी सरपंच तुकाराम जोशी, ग्रामपंचायत सदस्य संजय पोफळे, विविध कार्यकारी सोसायटीचे सदस्य कुंडलिक दाभाडे, लक्ष्मण हगवणे, पोलीस पाटील बबन दाभाडे, माजी सरपंच भिमाजी मुठे यांच्या व इतरांच्या उपस्थितीत सुपुत्र केले.यावेळी पालकमंत्री व उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांनी स्व.अजितदादांचे हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मी कटिबद्ध असून, बंधाऱ्यासाठी निधी कमी पडू देणार नाही असे आश्वासन देऊन लवकरच या भागाचा दौरा करणार असल्याचे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.