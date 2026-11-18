पुणे - पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमधील पाणीसाठा गेल्या वर्षी या काळात २७.६० दशलक्ष घनफूट (टीएमसी) होता. तो आता २१.२५ ‘टीएमसी’ वर आला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तो यावर्षी ६ ‘टीएमसी’ने घटल्याने पुणेकरांवर येत्या उन्हाळ्यात तीव्र पाणीकपातीचे संकट ओढवले जाण्याची शक्यता आहे. या गंभीर प्रश्नावर जलसंपदामंत्री, मुख्यमंत्री, खासदार, सात आमदार आणि महापौर यांनी तोडगा काढावा, अशी मागणी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी पत्रकार परिषदेत बुधवारी केली..जगताप पुढे म्हणाले की, पाटबंधारे विभागाने जुलैपासून दौंड, इंदापूरला कॅनॉलमधून सलगपणे पाणी सोडले आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांना पाणी देण्याच्या मी विरोधात नाही, परंतु आधी माणसे आणि जनावरांना आणि त्यानंतर शेतीला पाणी देण्याचे नियोजन दुष्काळी परिस्थितीत असते. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर एप्रिल, मे मध्ये पुणेकरांना पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवेल. कालवा समितीच्या बैठकीत आमदार, खासदार व महापौर यांनी पुणेकरांच्या बाजूने बोलले पाहिजे..मुळशीच्या पाच टीएमसी पाण्याचा निर्णय हा केंद्र सरकारच्या हातात असून ते मिळण्याला पाच वर्षे लागणार आहेत. पुढेही गावांना पाणी द्यावे लागणार आहे. यामुळे शहर आणि ग्रामीण असा संघर्ष यापुढील काळात उभा राहू शकतो, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त करत पाटबंधारे खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार एप्रिल-मे मध्ये आठवडा किंवा दहा दिवसांतून एकदा पाणी शहराला मिळेल, असाही दावा त्यांनी केला..आयुक्तांना लक्ष्य करण्यासाठी आंदोलननामदार गोपाळकृष्ण गोखले रस्त्यावरील (एफसी रोड) अतिक्रमण कारवाई ही आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांना लक्ष्य करण्यासाठी केली आहे. सत्ताधारी पक्षातील नगरसेवकांचे अनेक प्रकल्प मंजूर केले नसल्याने आयुक्तांना खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कारवाईदरम्यान सरकारी कामात अडथळा आणणाऱ्या लोकप्रतिनिधींविरोधात राज्य शासनाकडे तक्रार करू. तसेच अजित पवार यांच्या अपघात प्रकरणाच्या चौकशीत सुरू असलेला हलगर्जीपणा आणि रोहित पवार यांच्यावर होत असलेली विनाकारण टीका चिंताजनक असल्याचे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.