पुणे

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - महापालिकेकडून राबविल्या जाणाऱ्या समान पाणीपुरवठा योजनेची कामे विविध तांत्रिक कारणांमुळे अजूनही संथ गतीने सुरू आहेत. योजना जाहीर झाल्यापासून आठ वर्षे उलटल्यानंतरही योजनेतील जलवाहिन्या, पंपिंग स्टेशन व पाण्याच्या टाक्‍यांची कामे अपूर्ण आहेत. ही कामे पूर्ण होऊन, प्रत्यक्षात पाणी मिळण्यासाठी पुणेकरांना आणखी तीन ते चार महिने वाट पाहावी लागणार आहे.

