Khadakwasala Dam Water : पाण्याने गाठला १० वर्षातील तळ! पवना, वरसगाव, पानशेत धरणांचा दिलासा पण खडकवासल्याचं काय?

खडकवासला - पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरण साखळीतील पाणीसाठा या वर्षी १ जुलैला गेल्या दहा वर्षांतील सर्वांत खालच्या पातळीवर गेल्याने चिंता कायम आहे. धरणात यंदा १५.४७ टक्के उपयुक्त साठा आहे. पवना, वरसगाव आणि पानशेत धरणांमधील उपयुक्त पाणीसाठा काही दुष्काळी वर्षांच्या तुलनेत समाधानकारक असला, तरी टेमघर धरणातील उपयुक्त साठा पूर्णपणे संपुष्टात आला आहे. काही धरणांनी आशेचा किरण दाखविला असला, तरी एकूण स्थिती आगामी पावसावरच अवलंबून असल्याचे चित्र आहे..पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पुणेकरांसाठी अजूनही दमदार पाऊस झालेला नाही. टेमघर धरणातील उपयुक्त पाणीसाठा यंदा पूर्णपणे शून्यावर आला असून, अशीच परिस्थिती यापूर्वी २०१६, २०१९ आणि २०२२ मध्येही पाहायला मिळाली होती. खडकवासला धरणातील साठाही दशकातील सर्वांत खालच्या पातळीवर असून, २०१७ मधील परिस्थितीची पुनरावृत्ती झाल्याचे दिसून येते..मात्र दुसरीकडे पवना, वरसगाव आणि पानशेत धरणांमध्ये २०१६, २०१८, २०१९ आणि २०२२ या कमी पर्जन्यमान झालेल्या वर्षांच्या तुलनेत अधिक पाणीसाठा उपलब्ध असल्याने काहीसा दिलासा मिळत आहे. खडकवासला धरणात यंदा १५.४७ टक्के उपयुक्त साठा आहे. यापेक्षा कमी साठा केवळ २०१७ मध्ये १५.४७ टक्के इतका नोंदविला गेला होता..पाणीसाठ्यात किंचित वाढ खडकवासलाखडकवासला धरण साखळीच्या पाणलोट क्षेत्रात मागील तीन-चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या समाधानकारक पावसामुळे विशेषतः वरसगाव धरणात हळूहळू पाण्याची आवक वाढू लागली आहे. सलग दुसऱ्या दिवशी बुधवारी सकाळी पाणीसाठ्यात किंचित वाढ नोंदली आहे. बुधवारी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत टेमघरमध्ये १५ मिमी, पानशेतमध्ये १४ मिमी, वरसगावमध्ये १३ मिमी आणि खडकवासला येथे ४ मिमी पाऊस झाला; मात्र पावसाने हजेरी लावूनही धरणांत अद्याप लक्षणीय आवक सुरू झालेला नाही..चारही धरणांतील एकूण उपयुक्त पाणीसाठा ३.६६ टीएमसी (१२.५७ टक्के) इतकाच आहे. गेल्या वर्षी याच दिवशी धरणसाखळीत १४.९० टीएमसी (५१.१२ टक्के) पाणीसाठा उपलब्ध होता. यात पानशेत धरणात १.८० टीएमसी, वरसगाव १.५६ टीएमसी, खडकवासल्यात ०.३१ टीएमसी पाणीसाठा असून, टेमघर धरणातील उपयुक्त पाणीसाठा अद्याप शून्य टक्के आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.