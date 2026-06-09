Water Supply : पूर्व पुण्यातील पाणी कपात मागे

पुणे - खडकवासला धरण प्रकल्पातील पाणीसाठा कमी होत असल्याने महापालिकेने सोमवारपासून (ता. १५) एक दिवसाआड पाणी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र यातून भामा आसखेड धरणातून पाणी पुरवठा केला जाणारा भाग वगळण्यात आला आहे.जोपर्यंत या भागाला शुद्ध पाणीपुरवठा होत नाही, तोपर्यंत पाणी कपात लागू करू नये असे आदेश आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिले आहेत. त्यामुळे पूर्व पुण्यातील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. .हवामान विभागाने यंदाच्या मान्सूनमध्ये एल निनो वादळाचा अडथळा असल्याने जून ते सप्टेंबर कालावधीत सरासरीच्या ९० टक्के पाऊस पडणार असल्याचा अंदाज वर्तविलेला आहे. पावसाचे प्रमाण कमी असणार असल्याने आवर्षणची स्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे.पाऊस लांबणीवर पडणार असल्याने धरणातील पाणीसाठ्याचा काटकसरीने वापर करणे आवश्यक आहे. अन्यथा धरणात पाणी जमा न झाल्यास तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. आगामी काळात पाऊस पडेपर्यंत महापालिकेने १५ जूनपासून संपूर्ण शहरात एक दिवसाआड पाणी पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे..भामा आसखेड धरणातून नगर रस्ता परिसरातील जय पार्क, संपूर्ण विमाननगर, म्हाडा कॉलनी, एस.आर.ए. भाग, कुलकर्णी गॅरेज भाग, यमुनानगर, राजीव गांधी नॉर्थ व साउथ, विश्रांतवाडीचा काही भाग, धानोरी, लोहगाव, चंदननगर, खराडी, नगर रस्ता, वडगाव शेरी या भागाला पाणी पुरवठा होतो.गेल्या चार आठवड्यापासून या भागात गढूळ पाणी पुरवठा होत असल्याने नागरिक त्रस्त आहेत. त्यातच पाणी कपात लागू केल्यास पाण्याची समस्या आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे. तसेच जलशुद्धिकरण केंद्राला एक्स्प्रेस फिडरने विद्युत पुरवठा केला जातो..गेल्या आठवड्यात खेड तालुक्यात विविध कामे सुरू आहेत. त्यात विद्युत वाहिनी खराब झाल्याने या भागातील पाणी पुरवठा ही विस्कळीत झाला आहे. त्यामुळे पाणी कपात करू नये अशी मागणी या भागातील लोकप्रतिनिधींनी आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे केली होती.आज आयुक्त राम यांनी यासंदर्भात बैठक घेऊन जो पर्यंत गढूळ पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत या भागात पाणी कपात लागू करू नये असे आदेश दिले आहेत..लाखो नागरिकांना दिलासावडगाव शेरी मतदारसंघातील प्रभाग क्रमांक एक ते सहा मधील बहुतांश भाग हा भामा आसखेड धरणाच्या पाणी पुरवठ्याअंतर्गत येतो. या भागाला रोज १५७ एमएलडी इतके पाणी पुरविले जाते.प्रतिव्यक्ती १३५ लिटर प्रतिदिन या नियमानुसार या भागातील ११ लाख ७० हजार लोकसंख्येला पाणी पुरवठा केला जातो. महापालिकेने या भागातील पाणी कपात मागे घेतल्याने येथील लाखो नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.