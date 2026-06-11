Pune Water Cut : पुण्यात सोमवारपासून पाणी कपात; पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन

पुणे - पुणे महापालिकेने अखेर सोमवारपासून (ता. १५) शहरात एक दिवसआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याचे वेळापत्रक आज पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्यात आले. यंदा पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने धरणातील पाणीसाठा कमी होत चालला आहे.त्यामुळे उपलब्ध असलेले पाणी २० ऑगस्टपर्यंत वापरता यावे यासाठी ही पाणी कपात लागू केली आहे. नागरिकांनी पाण्याचा वापर जपून करावा असे आवाहन महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी केले आहे. .सभागृह नेते गणेश बिडकर, स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले, अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर, पाणी पुरवठा विभाग प्रमुख नंदकिशोर जगताप यावेळी उपस्थित होते.महापौर नागपुरे म्हणाल्या, धरणात पाच टीएमसी पाणी उपलब्ध असले तरी ते पुणे शहरासाठी पुरेसे नाही. पाऊस लांबणीवर पडल्याने पाणी कपातीचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. वॉशिंग सेंटर, जलतरण तलाव सोमवारपासून बंद केले जातील..हॉटेल, रेस्टॉरंट यांनाही ही पाणी कपात लागू आहे. नागरिकांनी सोसायट्यांमध्ये गाड्या धुवू नये. जे बेकायदेशीरपणे नळजोड घेऊन पाणी वापरतील त्यांच्यावर थेट गुन्हे दाखल केले जातील.बिडकर म्हणाले, ‘एक दिवसआड पाणी करताना प्रत्येक भागासाठी अभियंत्यांची नियुक्ती केली आहे. एक दिवसाआड पाणी येणार असतानाही पाणी कमी आले तर त्या भागात लगेच टँकर पाठविण्याचीही व्यवस्था केली आहे. यंदा २०१३-१४ पेक्षाही स्थिती गंभीर होण्याची शक्यता असून, नागरिकांनी पाण्याचा वापर जपून करावा..जलसंपदाचे अधिकारी खोटारडेपुणे महापालिका पाणी कपातीचा निर्णय घेत असताना दुसरीकडे जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कॅनॉलमधून पाणी सोडले जात नाही असे सांगितले. प्रत्यक्षात कॅनॉल पूर्ण क्षमतेने भरून वाहतोय, त्यातून अनेक ठिकाणी पाणी गळती होत आहे. पण ते आम्हाला चुकीची माहिती देत आहेत. अधिकारी खोटारडे आहेत, अशी टीका भिमाले यांनी केली.या भागात पाणी कपात नाहीशहरात फुरसंगी, मांजरी, लोहगाव, वाघोली, खडकवासला, नांदोशी, नऱ्हे, आंबेगाव, केशवनगर, किरकिटवाडी या भागात आधीच खूप कमी पाणी पुरवठा होतो. त्यामुळे या भागात पाणी कपात नाही, तेथे पूर्वीप्रमाणे पाणी पुरवठा सुरु राहील असे नंदकिशोर जगताप यांनी सांगितले..जलसाठा आणि बचतीचे गणितसध्याचा पाणीपुरवठा : १६०० एमएलडी प्रतिदिनकपातीनंतरचा पाणीपुरवठा : ११०० एमएलडी प्रतिदिनदररोजची बचत : ५०० एमएलडीपाणी कपात : ३१.२५ टक्के१५ जून ते २० ऑगस्ट (६७ दिवस) बचत : ३३,५०० एमएलडीएकूण बचत : १.१८ टीएमसीबचत झालेल्या पाण्यावर अतिरिक्त पुरवठा : सुमारे ३० दिवस .महापालिकेच्या प्रमुख उपाययोजना- १५ जूनपासून शहरात एक दिवसाआड पाणीपुरवठा- उपलब्ध जलसाठ्याचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन- पाणीपुरवठा यंत्रणेवर विशेष नियंत्रण- पाणीगळती व अपव्यय रोखण्यासाठी मोहीम- अनधिकृत नळजोडांवर कारवाई व गुन्हे दाखल.नागरिकांनी काय करावे?- पिण्याचे पाणी अत्यंत जपून वापरावे- घरातील नळ, फ्लश व पाईपलाईनची गळती त्वरित दुरुस्त करावी- वाहन धुणे, पदपथ व अंगण धुण्यासाठी पिण्याचे पाणी वापरू नये- पाण्याच्या टाक्या ओव्हरफ्लो होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी- आंघोळ, कपडे व भांडी धुण्यासाठी आवश्यक तेवढेच पाणी वापरावे- सार्वजनिक ठिकाणी पाणीगळती आढळल्यास महापालिकेला कळवावे- बांधकामांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर टाळावा- एसटीपी कार्यान्वित ठेवून पुनर्वापराचे पाणी वापरावे- हॉटेल, रेस्टॉरंट, वसतिगृहे यांनी पाणी बचतीचे उपाय करावेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.