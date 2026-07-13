Water Supply Cuts : पुण्यात बुधवारपासून पुन्हा पाणी कपात

पुणे - पुणे महापालिकेने आषाढी वारीनिमित्त काही दिवसांसाठी पाणीकपात मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. पण दरम्यानच्या काळात पाऊस पडल्याने धरणांत ५८ टक्के पाणीसाठा जमा आहे. पण यंदाच्या वर्षी हवामान विभागाने कमी पाऊस पडणार असल्याचा अंदाज वर्तविल्याने खडकवासला धरण प्रकल्प पूर्ण १०० टक्के भरत नाही, तोपर्यंत पाणीकपात सुरू ठेवावी लागेल. बुधवारपासून (ता. १५) पुन्हा शहरात एक दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जाईल, असे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले..पावसाने ओढ दिल्याने पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरण प्रकल्पातील खडकवासला, पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर या चारही धरणांनी तळ गाठला. त्यामुळे महापालिकेने १५ जूनपासून शहरात एक दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू केला होता. पुणे शहरात ९ आणि १० जुलै रोजी संत ज्ञानेश्वर महाराज व संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखी सोहळ्याचा मुक्काम असल्याने महापालिकेने १२ जुलैपर्यंत पाणी कपात मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता..दरम्यान गेल्या आठवड्यात धरणाच्या पानलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस झाला. त्यामुळे धरणातील पाणीसाठा १२ टक्क्यांवरून ५८ टक्क्यांपर्यंत पोचला आहे. ही पुणेकरांसाठी दिलासादायक बाब असल्याने १२ जुलैनंतर शहरात पुन्हा पाणी कपात होणार की नाही याबाबत प्रशासन काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले होते..आयुक्त नवल किशोर राम म्हणाले, ‘गेल्या आठवड्यात पाऊस झालेला असला तरी खडकवासला धरण प्रकल्प अजून १०० टक्के भरलेला नाही. त्यामुळे बुधवारपासून पुन्हा एकदा पाणी कपात सुरू केली जाईल.’ धरणे पूर्णक्षमतेने भरल्यानंतर पाणी कपात मागे घेण्याचा विचार केला जाईल..खडकवासला धरण प्रकल्पातील पाणीसाठाधरण - टक्के - टीएमसीखडकवासला - ९५.५१ - १.८९पानशेत - ६०.५२ - ६.४४वरसगाव - ५५.४१ - ७.१०टेमघर - ३९.१८ - १.४५एकूण - ५७.९३ - ५७.९३गेल्यावर्षीचा पाणीसाठा - ७२.०७ - २१.०१.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.