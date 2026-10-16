पुणे

Water Supply Disrupted : पुणे शहरात पाणी पुरवठा विस्कळीत

पुणे शहरात पाणी कपात सुरू झाल्यानंतर आज (ता. १६) सकाळी शहराच्या विविध भागांत अपुरा व कमी दाबाने पाणीपुरवठा झाल्याने नागरिकांची तारांबळ उडाली.
Pune Water Supply Disrupted

Pune Water Supply Disrupted

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - शहरात पाणी कपात सुरू झाल्यानंतर आज (ता. १६) सकाळी शहराच्या विविध भागांत अपुरा व कमी दाबाने पाणीपुरवठा झाल्याने नागरिकांची तारांबळ उडाली. दुपारनंतर शहरातील पाणीपुरवठा सुरळीत झाला.

Loading content, please wait...
pune
Water supply
Disrupted
Marathi News Esakal
www.esakal.com