Water Supply Issue : बारामतीत दिवसाआड पाणीपुरवठा; नगर परिषदेने दिली माहिती

बारामती - नीरा डाव्या कालव्यातील पाणी बंद झाल्याने आणि उपलब्ध पाणीसाठा मर्यादित असल्याने बारामती शहरासह परिसरात एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्यात येणार असल्याची माहिती बारामती नगर परिषदेने दिली आहे. गुरुवार (ता. १८) पर्यंत नियमित पाणीपुरवठा सुरू राहणार असून त्यानंतर नव्या नियोजनानुसार पाणी वितरण केले जाणार आहे..शहरातील पाटस रिंगरोड येथील जलशुद्धीकरण केंद्रातून पाणीपुरवठा होणाऱ्या विविध भागांमध्ये शुक्रवारी (ता. १९) आणि शनिवारी (ता. २०) टप्प्याटप्प्याने पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. नागरिकांनी पाण्याचा आवश्यक साठा करून त्याचा काटकसरीने वापर करावा. नीरा डाव्या कालव्यातील पाणीप्रवाह पूर्ववत सुरू होईपर्यंत शहरात एक दिवसाआड पाणीपुरवठा होणार असल्याचे मुख्याधिकारी पंकज भुसे यांनी नमूद केले..शहरातील सायली हिल व जळोची येथील जलशुद्धीकरण केंद्रावरून रुई, डेरेवस्ती, सायली हिल, सूर्यनगरी, देसाई इस्टेट, बिकानगर, जळोची गावठाण, बावळे वस्ती, तान्हाई नगर, महिला सोसायटी, प्रगतीनगर या भागात शुक्रवारी (ता. १९) तर तांदुळवाडी गावठाण, सहयोग सोसायटी, नीरा कॅनॉल सोसायटी, दूधसंघ सोसायटी या भागात शनिवारी (ता. २०) पाणीपुरवठा होणार नाही..या भागात शुक्रवारी पुरवठा बंदशुक्रवारी (ता. १९) म्हाडा कॉलनी, मुजावर वाडा, देवळे इस्टेट, पानगल्ली, समर्थनगर, आमराई, सिद्धार्थनगर, विठ्ठलनगर, सुहासनगर, चंद्रमणीनगर, वडार सोसायटी, कोअर हाऊस इंदापूर रोड, एस. टी. बसस्थानक परिसर, सटवाजीनगर, जवाहरनगर, पोस्ट रोड, हंबीर बोळ, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग, सिनेमा रोड, विजयनगर, साईगणेशनगर, अकल्पित सोसायटी, अशोकनगर, आनंदनगर, मयुरेश्वर अपार्टमेंट, भिगवण रोड, वसंतनगर, अवधुतनगर, व्हील कॉलनी, तपोवन कॉलनी, विवेकानंदनगर, अवचट इस्टेट, ख्रिश्चन कॉलनी, महादेव मळा, सदगुरुनगर, पतंगशाहनगर, मेडदरोड, क्षत्रियनगर, श्रावण गल्ली, कोष्टी गल्ली, तांदुळवाडी वेस चौक, सिद्धेश्वर गल्ली, मारवाड पेठ, महावीर पथ, बुरुड गल्ली, नेवसे रोड, सुभाष चौक, कसाब गल्ली, कचेरी रोड..या भागात शनिवारी पुरवठा बंदशनिवारी (ता. २०) संपूर्ण कसबा, फलटण रोड, रेणुकानगर, मुल्ला वस्ती, शिक्षक सोसायटी, लक्ष्मीनारायण नगर, माळेगाव रोड हनुमान नगर, माळेगाव कॉलनी, सातव वस्ती, शिवाजी नगर, जामदार रोड, कारभारी नगर, सावतामाळीनगर, श्रीरामनगर, चांदणी चौक, पंचशील नगर, साठेनगर, जगताप मळा, जुना मोरगाव रोड, खंडोबानगर, नवीन मोरगाव रोड..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.