पुणे

हिंजवडी, माण परिसराला एमआयडीसीमार्फत वाढीव पाणी

हिंजवडी, माण परिसराला एमआयडीसीमार्फत वाढीव पाणी
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पौड, ता. २४ : मुळशी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या पाणी आरक्षणाबाबत आगामी पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत विशेष बैठक होणार आहे. तसेच हिंजवडी, माण, मारुंजी परिसराला एमआयडीसीमार्फत वाढीव पाणी दिले जाईल, अशी माहिती आमदार शंकर मांडेकर यांनी दिली.
मुंबईतील विधान भवनात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली भोर-राजगड-मुळशी मतदारसंघातील प्रलंबित कामांबाबत बैठक झाली. या वेळी उद्योगमंत्री उदय सामंत, आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड उपस्थित होते. पिरंगुट येथे अपघातग्रस्तांसाठी ''ट्रॉमा केअर सेंटर''ला मंजुरी देण्याचे आश्वासन आरोग्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच निगुडघर (ता. भोर) येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये स्थानिकांना रोजगारासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याचा निर्णय उदय सामंत यांनी घेतला. उरवडे, पिरंगुट, वेळू आणि शिंदेवाडी औद्योगिक वसाहतींच्या पायाभूत सुविधांसाठी भरीव निधी दिला जाणार आहे. हिंजवडी, पिरंगुट परिसरातील घनकचरा व्यवस्थापन आणि पोलिस ठाण्याच्या जागेचे प्रश्नही तातडीने मार्गी लावले जातील, असे मांडेकर यांनी सांगितले.

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