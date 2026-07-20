पुणे

Water Supply Close : पुण्यातील या परिसरातील पाणीपुरवठा गुरुवारी राहणार बंद

पुणे महापालिकेच्या बंडगार्डन पाणीपुरवठा विभागामार्फत मुख्य जलवाहिनी स्थलांतर आणि होळकर जलशुद्धीकरण केंद्रातील विद्युत विषयक दुरुस्तीची कामे केली जाणार आहेत.
water supply close

water supply close

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - पुणे महापालिकेच्या बंडगार्डन पाणीपुरवठा विभागामार्फत पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील निगडी भक्ती-शक्ती चौक येथील जागतिक बँक मुख्य जलवाहिनी स्थलांतर आणि होळकर जलशुद्धीकरण केंद्रातील विद्युत विषयक दुरुस्तीची कामे केली जाणार आहेत. त्यासाठी गुरुवारी (ता. २३) वडगावशेरी व चतु:शृंगी पाणीपुरवठा विभागांतर्गत काही भागांचा पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद राहणार आहे. शुक्रवारी (ता. २४) सकाळी उशिराने व कमी दाबाने पाणीपुरवठा होणार असल्याची माहिती महापालिकेने दिली.

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