Water Supply Close : पुण्यातील या परिसरातील पाणीपुरवठा गुरुवारी राहणार बंद

पुणे - पुणे महापालिकेच्या बंडगार्डन पाणीपुरवठा विभागामार्फत पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील निगडी भक्ती-शक्ती चौक येथील जागतिक बँक मुख्य जलवाहिनी स्थलांतर आणि होळकर जलशुद्धीकरण केंद्रातील विद्युत विषयक दुरुस्तीची कामे केली जाणार आहेत. त्यासाठी गुरुवारी (ता. २३) वडगावशेरी व चतु:शृंगी पाणीपुरवठा विभागांतर्गत काही भागांचा पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद राहणार आहे. शुक्रवारी (ता. २४) सकाळी उशिराने व कमी दाबाने पाणीपुरवठा होणार असल्याची माहिती महापालिकेने दिली..पाणीपुरवठा बंद राहणारे प्रमुख भाग -वडगावशेरी विभाग : रुक्षे वस्ती, गणेशनगर (बोपखेल), कळस माळवाडी, आंबेडकर वसाहत, विश्रांतवाडीचा काही भाग, संजय पार्क, बर्माशेल, विमानतळ परिसर, खराडीचा काही भाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सोसायटी, अहिल्यानगर, स्वातंत्र्य सैनिक नगर, हरीगंगा सोसायटी, साईग्राम, समाजकल्याण वसतिगृह, पोलिस वसाहत, आरोग्य भवन, शांतिनगर, भारतनगर, कतारवाडी, प्रतीकनगर, जेसीडी पार्क, वृंदावन सोसायटी, उत्तम टाउनशिप, मित्तल सोसायटी, ड्रीम सोसायटी, जाधवनगर, पंचशीलनगर, श्रमिकनगर, कामगारनगर आणि चंद्रमा नगर..चतु:शृंगी विभाग : खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड परिसर, ॲम्युनिशन फॅक्टरी खडकी, मुळा रस्ता परिसर आणि भोपटे वसाहत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.