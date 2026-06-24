Water Tanker Rate Issue : पाणीटंचाईच्या संकटात टँकरच्या दरांची लूट; नागरिकांमध्ये संताप

पुणे - शहरात दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू झाल्यानंतर पाणीटंचाईचा सर्वाधिक फटका सामान्य नागरिकांना बसत असून, खासगी टँकर चालकांकडून मनमानी दर आकारले जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. पाण्यासाठी पर्याय नसल्याने नागरिकांना अव्वाच्या सव्वा किंमत मोजावी लागत असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. महापालिकेने टँकरच्या दरांवर नियंत्रण आणून निश्चित दर जाहीर करावेत तसेच पाणीटंचाईचा गैरफायदा घेणाऱ्या टँकरचालकांवर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे..नागरिक भूषण गोरे यांनी टँकर चालक शहरातील पाणीटंचाईचा गैरफायदा घेत असल्याचा आरोप केला. पाण्यासाठी गरजूंना नाइलाजाने जास्त पैसे मोजावे लागत असून, या प्रकारावर महापालिकेने लगाम घालावा अशी मागणी केली आहे.काही नागरिकांनी टँकर व्यवसायामागे राजकीय हितसंबंध असल्याचाही आरोप केला आहे..महापालिका दररोज मोठ्या प्रमाणात पाणी टँकर चालकांना उपलब्ध करून देत असताना तेच पाणी नागरिकांना अनेकपट दराने विकले जात असल्याचा दावा करण्यात आला. नियमित पाणीपट्टी भरूनही पुरेसा पाणीपुरवठा मिळत नसल्याचा संताप एका वाचकाने केला आहे.‘शहराला नियमित पाणीपुरवठा करणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. पाणीटंचाईवर तातडीने प्रभावी उपाययोजना केली पाहिजे. टँकरच्या वाढत्या दरांमुळे नागरिकांची आर्थिक आणि मानसिक अडवणूक होत आहे.’ अशी भावना विनायक मोकाटे यांनी व्यक्त केली..धरणात पुरेसा पाणीसाठा असतानाही दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्यात आला. यामुळे टँकर लॉबीला फायदा होत आहे असा आरोप एका नागरिकाने केला आहे. तर काही नागरिकांनी धरणांमध्ये जुलै-ऑगस्टपर्यंत पुरेल एवढा पाणीसाठा असतानाही दिवसाआड पाणीपुरवठ्याचा निर्णय घेण्यात आल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.