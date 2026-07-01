Pune Water Rate : पाण्याच्या दरात दुपटीने वाढ; महापालिकांना १ जुलैपासून सुधारित दर लागू

पुणे - घरगुती, औद्योगिक आणि कृषी सिंचनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचे जून २०२९ पर्यंतचे दर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडून निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यात महापालिकेकडून आकारण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या दरात (जलदर) दुपटीहून अधिक वाढ केली आहे. एक जुलैपासून पाण्याचे सुधारित दर लागू होणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या पाणीपुरवठ्याच्या खर्चात मोठी वाढ होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..राज्यातील जलसंपत्तीचे विनियमन करण्यासाठी तसेच जलसंपत्तीचे समन्याय व्यवस्थापन, वाटप आणि वापर सुकर करण्यासाठी तसेच पाण्याचे दर निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण स्थापन केले आहे. या प्राधिकरणाचे अधिनियम २००५ मध्ये निश्चित करण्यात आले आहेत. या नियमानुसार सिंचन व्यवस्थापनासाठी येणारा प्रशासकीय खर्च पाणी पट्टीतून वसुली होईल, हे विचारात घेऊन पाण्याचे दर ठरविण्यात यावेत, असे म्हणले आहे..तसेच दर तीन वर्षांनी पाणीपट्टीचे पुनर्विलोकन करण्याचे अधिकार जलसंपदा विभागाला दिले आहेत. प्राधिकरणाच्या नियमानुसार जलसंपदा विभागाने २०१६ मध्ये पाण्याचे दर निश्चित केले होते. हे दर २०१९ पर्यंत होते. मात्र यादरम्यान कोरोनाचे संकट आल्यामुळे जलदर निश्चित करण्यासाठी प्राधिकरणाने वेळोवेळी मुदतवाढ दिली..राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था या जलसंपदा विभागाच्या सर्वात मोठ्या ग्राहक आहेत. त्यांच्या दरात यंदा जलसंपदा विभागाने सध्याच्या असलेल्या दरात दीड पट्टीने वाढीस मान्यता दिली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या पाणीपट्टीच्या बिलात मोठी वाढ होणार आहे. दरम्यान, जलदर निश्चित करताना जलसंपदा विभागाने महागाई निर्देशांकामध्ये झालेली वाढ, सिंचन व्यवस्थपनाचा खर्च, प्रकल्पाचा देखभाल- दुरुस्ती खर्च, जलसंपदा विभागातील अधिकारी-कर्मचारी यांचे वेतन आदी सर्व बाबींचा विचार करून ही वाढ केली आहे..आकरण्यात येणारा दर (एक हजार लिटर)पूर्वीचा दर - नवीन दर३० पैसे - ८० पैसेमहापालिकेला दरवर्षी येणारा खर्च - सुमारे ३५० कोटीमंजूर कोट्यापेक्षा अधिक वापरल्यास - दीड ते तीनपट अधिक दरकरारनामा न करता पाणी वापरल्यास - दराच्या दुप्पट दरजलमीटर नसल्यास - दीडपट दरनव्वद दिवसात मीटर दुरुस्त न केल्यास - दुप्पट दर .महापालिकेचा सध्याचा पाणी वापरधरणाचे नाव-मिळणारे पाणी (टीएमसी)खडकवासला-११.५०खडकवासला जलाशय-०.१०पवना-०.३४भामा आसखेड जलाशय-१.३०एकूण १४.६१.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.