पुणे

लीड माझेही एका

लीड माझेही एका
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‘पाण्याचे रण आणि धोरण’ या लेखात विविध मुद्द्यांचा साकल्याने विचार केलेला फार उद्‍बोधक आहे, पण आम्हाला पर्वा कुठे आहे. मानवासाठी व सजीवांना फक्त २.५ ते ३ टक्के पाणी वापरण्यायोग्य आहे, हेच पाणी आता आंतरराष्ट्रीय संघर्ष बनत आहे.

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