वडगाव निंबाळकर - नीरा डाव्या कालव्यावरील करंजे गावच्या हद्दीतील शेंडकरवाडी (ता. बारामती) येथील पाणीगळती रोखण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करून नुकतीच दुरुस्ती केलेली पालथी मोरी अज्ञात व्यक्तींनी फोडल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे..दुरुस्त केलेला स्लॅब फोडून पुन्हा कालव्यातून पाण्याची गळती सुरू करण्यात आली आहे. पाणी बचतीची गरज असताना जाणीवपूर्वक केलेल्या या प्रकारामुळे पाटबंधारे विभागाची डोकेदुखी वाढली आहे. याप्रकरणी वडगाव निंबाळकर पोलिस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.नीरा डाव्या कालव्याच्या शेंडकरवाडी येथील सुपर पॅसेज (पालथी मोरी) क्रमांक दोन, येथे मोठ्या प्रमाणात पाणीगळती होत होती. कालव्याचे पाणी वाया जाऊ नये, यासाठी पाटबंधारे विभागाने लाखो रुपये खर्च करून नुकतीच या ठिकाणी दुरुस्ती केली होती. मात्र, अज्ञात व्यक्तींनी ब्रेकरसारख्या यांत्रिक साधनांचा वापर करून दुरुस्त केलेल्या स्लॅबला छिद्र पाडले. त्यामुळे कालव्याचे पाणी पुन्हा मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडून जवळच्या चारीत वाहू लागले आहे. यातून दररोज लाखो लिटर पाणी वाया जात आहे..पाटबंधारे विभागाने तातडीने ही गळती बुजविण्याचा प्रयत्न केला; मात्र कालव्यातून पाण्याचा प्रवाह सुरू असल्याने दुरुस्तीच्या कामात अडथळे येत आहेत. ब्रिटिशकालीन दगडी बांधकाम असलेल्या या पालथ्या मोरीला यांत्रिक साधनांच्या साह्याने छिद्रे पाडल्याने बांधकामाचेही नुकसान झाले आहे.शाखा अधिकारी प्रतीक दत्तात्रय हातेकर यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, ७ नोव्हेंबर रोजी रात्री आठ ते ८ नोव्हेंबर रोजी सकाळी सातच्या दरम्यान हा प्रकार घडला. कालव्याच्या पाणीप्रवाहात घट होईल याची जाणीव असतानाही अज्ञात व्यक्तींनी स्लॅब फोडून नुकसान केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे..सार्वजनिक संपत्ती नुकसान प्रतिबंधक अधिनियम अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलीस हवालदार इनामदार करीत आहेत.दुरुस्तीवर लाखोंचा खर्च करूनही पुन्हा त्याच ठिकाणी पाणीगळती सुरू झाल्याने पाणी वाया घालविणाऱ्यांचा शोध घेऊन कठोर कारवाई करण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.