पुणे

वाठार स्टेशन येथे भव्य वृक्ष लागवड अभियान

वाठार स्टेशन येथे भव्य वृक्ष लागवड अभियान
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वाठार स्टेशनला उद्या
वृक्ष लागवड अभियान

रहिमतपूर ः वाठार स्टेशन येथे गुरुवारी (ता. १३) सकाळी नऊ वाजता वृक्ष लागवड अभियान आयोजित केले आहे. वाठार येथील यमाई फाउंडेशन, वाठार स्टेशन ग्रामपंचायत, सह्याद्री देवराई फाउंडेशन आणि वनविभागाच्या संयुक्त विद्यमाने हे अभियान राबविण्यात येईल. श्री यमाई देवी मंदिर टेकडी परिसर, श्री वाग्देव महाराज मंदिरालगत, वाठार गाव येथे हे अभियान होईल. या उपक्रमात जिल्ह्यातील वृक्षप्रेमी, ग्रामस्थ, विद्यार्थी, व्यापारी, डॉक्टर, शिक्षक आणि विविध संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहतील. जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, सिनेअभिनेते व वृक्षप्रेमी सयाजी शिंदे, उप वनसंरक्षक अमोल सातपुते यांची उपस्थिती राहील.

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