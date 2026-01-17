रहिमतपूर,वाठार–किरोली जिल्हा परिषद गटात राजकीय हालचालींना वेग
भाजपच्या उमेदवारीसाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा
वाठार किरोली गटात रस्सीखेच; महिला आरक्षणामुळे रंगतदार स्थिती, काँग्रेस स्वबळावर
इम्रान शेख : सकाळ वृत्तसेवा
रहिमतपूर, ता. १७ : आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर वाठार (किरोली) जिल्हा परिषद गटात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. या गटात भारतीय जनता पक्षाकडून उमेदवारी मिळविण्यासाठी मोठी रस्सीखेच सुरू झाल्याचे सध्या दिसून येत आहे. इच्छुक उमेदवारांची संख्या वाढल्याने पक्षांतर्गत हालचाली तीव्र झाल्या असून, तिकीट मिळवण्यासाठी विविध पातळ्यांवर मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. काही कार्यकर्ते आपल्या पसंतीच्या उमेदवारासाठी भावनिक पाठिंबा देताना दिसत असून, प्रसंगी वेगळा निर्णय घेण्याचे संकेतही दिले जात आहेत.
वाठार किरोली जिल्हा परिषद गट हा सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव आहे. या गटात वाठार आणि आर्वी गणाचा समावेश असून, वाठार गण ओबीसी महिलेसाठी राखीव, तर आर्वी गण सर्वसाधारण खुला आहे. वाठार गणात वाठार, साठेवाडी, किरोली, टकले, गुजरवाडी, मोहितेवाडी, तारगाव, दुर्गळवाडी, नलवडेवाडी, रिकीबदारवाडी व काळोशी या गावांचा समावेश आहे, तर आर्वी गणात जयपूर, पिंपरी, आर्वी, नागझरी, बोरगाव, सुर्ली व कोंबडवाडी ही गावे येतात. महिला आरक्षणामुळे या गटात प्रामुख्याने प्रमुख नेत्यांच्या पत्नी व कुटुंबीयांची नावे उमेदवारीसाठी चर्चेत आली आहेत.
या गटात यावेळी युवा उमेदवारांची वाढलेली संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे भाजप युवा नेतृत्वाला संधी देणार की अनुभवी उमेदवारांवरच विश्वास ठेवणार, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. अनुभवी उमेदवाराविरुद्ध बंडखोरी झाली, तर पक्ष नेतृत्व कोणता तोडगा काढते? हे पाहणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेले माजी जिल्हा परिषद सदस्य भीमराव गायकवाड यांचा या गटात प्रभाव असल्याचे मानले जाते. त्यांच्या पत्नी शैलजा पाटील यांचे नाव उमेदवारीसाठी चर्चेत आहे, तसेच शिवसेनेतून भाजपमध्ये आलेले युवा नेते विकास गायकवाड यांनी पक्षाचे काम तळागाळात पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न केल्याच्या जोरावर त्यांनीही त्यांच्या पत्नी अनिता गायकवाड यांच्या नावासाठी फील्डिंग लावल्याचे बोलले जात आहे. पिंपरीचे तात्यासाहेब साबळे यांच्या पत्नी लक्ष्मी साबळे, ज्येष्ठ नेते सीताराम गायकवाड यांच्या सूनबाई श्वेता अभय गायकवाड, तारगावचे माजी पंचायत समिती सदस्य अण्णासाहेब निकम यांच्या सूनबाई सोनाली प्रशांत निकम, तसेच पिंपरीचे युवा नेते ऋषिकेश तुपे व सायली तुपे ही नावे भाजपमध्ये प्रामुख्याने चर्चेत असल्याचे समजते.
वाठार किरोली जिल्हा परिषद गट म्हटले, की कांतिलाल पाटील, भीमराव गायकवाड, संभाजीराव गायकवाड आणि जितेंद्र भोसले ही नावे नेहमीच चर्चेत असतात. या नावांभोवतीच या गटातील राजकारण फिरत असल्याचे अनेकदा दिसते. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर कांतिलाल पाटील व संभाजीराव गायकवाड हे शरद पवार गटात होते. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत संभाजीराव गायकवाड यांनी अजित पवार गटात प्रवेश केल्याचे चित्र आहे. कांतिलाल पाटील व संभाजीराव गायकवाड यांच्यात उमेदवारीबाबत चर्चा सुरू असून, दोघांकडून एकमेकांवर जबाबदारी टाकली जात असल्याचीही चर्चा परिसरात ऐकू येत आहेत.
मागील निवडणुकीकडे पाहता काँग्रेसचे भीमराव पाटील यांना राष्ट्रवादीचे कांतिलाल पाटील यांच्या छुप्या पाठिंब्यामुळे विजय मिळाल्याची चर्चा होती. त्या वेळी राष्ट्रवादीचे संभाजीराव गायकवाड यांचा पराभव झाला होता. मात्र, सध्याची राजकीय समीकरणे वेगळी आहेत. भीमराव पाटील सध्या भाजपमध्ये आहेत, तर संभाजीराव गायकवाड व कांतिलाल पाटील राष्ट्रवादीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर संभाजीराव गायकवाड यांनी सावध पवित्रा घेत कांतिलाल पाटील यांना उमेदवारी द्यावी, असे सुचवल्याची चर्चा आहे. जर पाटील यांना उमेदवारी मिळाली, तर वाठार किरोली जिल्हा परिषद गटातील निवडणूक अत्यंत चुरशीची होणार, हे निश्चित मानले जात आहे.
दरम्यान, राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षानेही या गटात आक्रमक भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत. पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणुका काँग्रेस स्वबळावर लढवणार असल्याचे सातारा जिल्हा शेतकरी सेलचे जिल्हाध्यक्ष वसीम इनामदार यांनी स्पष्ट केले आहे. वाठार (कि.) जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका स्वतंत्रपणे लढवून पक्षाची ताकद दाखवली जाईल, असा दावा काँग्रेसकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे या गटात भाजप व राष्ट्रवादीबरोबरच
काँग्रेसही ताकदीने मैदानात उतरणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नागझरीचे नेते जितेंद्र भोसले यांनी अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. ते सध्या कोणत्या पक्षात प्रवेश करणार, याबाबतही अनिश्चितता आहे. सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून ते राज्यभर सक्रिय असून, आक्रमक भूमिका व चिवट संघर्षासाठी ओळखले जाणारे नेते म्हणून त्यांची भूमिका या निवडणुकीत निर्णायक ठरू शकते.
आमदारांच्या निर्णयाकडे लक्ष
वाठार किरोली जिल्हा परिषद गटात भाजप, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तिन्ही प्रमुख पक्षांकडून हालचालींना वेग आला असून, महिला आरक्षण, वाढती इच्छुकांची संख्या आणि बदलती राजकीय समीकरणे यामुळे ही निवडणूक अत्यंत चुरशीची ठरणार आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र लढणार असल्याने माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांना येथील वातावरण पोषक ठरण्याचे संकेत असले, तरी आमदार मनोज घोरपडे यांनीही अद्याप कोणताच पत्ता खुला केलेला नाही, हेही महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतरच खरे राजकीय चित्र स्पष्ट होणार आहे.
मनोज घोरपडे :
बाळासाहेब पाटील :
भीमराव पाटील : RHI26B01588
कांतिलाल पाटील : RHI26B01589
संभाजी पाटील : RHI26B01590
